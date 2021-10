Moto3, Valentino Rossi sull’incidente di Austin: “Quelli pericolosi alla fine sono sempre gli stessi”

Valentino Rossi nel post gara ha commentato con toni marcati la sanzione di due gare al pilota della Moto3 Deniz Öncü, responsabile di una pericolosa carambola che sul circuito di Austin (Texas) ha coinvolto quattro piloti rimasti incolumi. “Sono diventati matti, la situazione è tragica. Già le gare di Moto3 sono pericolose, fare ripartire la corsa per soli 5 giri l’ha trasformata in una roulette russa, e non va bene. Alcuni giovani esagerano, il loro comportamento in pista è troppo pericoloso”, ha evidenziato il nove volta iridato ai microfoni di SkySport.

Moto3, Valentino Rossi sull’incidente di Austin

Durante la gara di Moto3 sul tracciato di Austin (Texas)J eremy Alcoba è stato speronato da Deniz Öncü e successivamente travolto da Acosta e Migno, che sono sbalzati ad almeno 2-3 metri di altezza. Deniz Öncü ha innescato la carambola tentando un sorpasso, perciò è stato sanzionato e non potrà gareggiare nei due prossimi gp di Misano e Portimao.

“Quelli pericolosi alla fine sono sempre gli stessi, quindi i commissari li conoscono bene – ha affermato il pesarese -. Nell’incidente di oggi ho avuto molta paura, anche perché era Migno coinvolto”. “Due gare di stop per Oncu sono una punizione giusta – ha evidenziato -, anzi era il minimo che si poteva fare perché la situazione è fuori controllo, non si può non prendere provvedimenti. E se magari uno lo fa ancora se ne prende cinque, e così via”.