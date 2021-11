MotoGp, Valentino Rossi: “È un momento emozionante. Cercherò di dare il massimo”

Solo altri due Gran Premi e poi Valentino Rossi lascerà la MotoGp, dieci giorni contro 26 anni. “Adesso ci sono due gare consecutive, in 10 giorni tutto finisce – ha sottolineato il Dottore -. È un momento emozionante. Voglio rimanere concentrato, soprattutto dopo quanto fatto in gara a Misano. Il mio obiettivo è di fare due buone gare, cercherò di dare il massimo. Poi non sarò più un pilota MotoGp”.

MotoGp Portogallo, Valentino Rossi: “Ripensamento sul continuare a correre? No”

Nel giovedì che introduce la gara di questo weekend della MotoGp, Valentino Rossi ha espresso alcune considerazioni sulle ultime due gare e sul suo futuro nelle quattroruote. “Non voglio pensare troppo al lunedì dopo Valencia. Qualche ripensamento sul continuare a correre? No, non ci ho più ripensato o avuto sensi di pentimento”, ha affermato il nove volte iridato. Inoltre, ieri il Dottore ha effettuato un test a Misano con la Ferrari in vista della 6 Ore del Golfo di Abu Dhabi. “Correremo ad Abu Dhabi a gennaio, quella gara è un divertimento”.

Valentino Rossi e il futuro nelle quattroruote

“Dobbiamo ancora capire quale campionato fare – ha evidenziato #VR46 per il suo futuro dopo la MotoGp -. Sicuramente correrò con le GT. Ci sono almeno tre campionati interessanti: uno è anche diviso tra gare sprint ed endurance”. Quindi, potrebbe essere il Wec, l’European Le Mans Series o l’International GP. “Non ho ancora deciso con quale macchina. Ho delle buone offerte. Nelle due ruote conosco tutto come le mie tasche: le moto, i campionati, il paddock, la gente” ha ammesso il Dottore “mentre qui è come aprire un libro nuovo: devo capire il mio livello e la mia velocità. Poi si decideranno i compagni di squadra, che saranno sicuramente di alto livello”.