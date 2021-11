MotoGp, Valentino Rossi: “L’ultima gara è a Valencia, proverò a fare punti anche lì”

Valentino Rossi è transitato sotto la bandiera a scacchi del GP dell’Algarve in 13^ posizione. E in chiusura di questo weekend del Motomondiale in Portogallo ha affermato: “Questa è la mia penultima gara. Per me i risultati sono la cosa più importante, e questa stagione è stata dura. Speravo di andare più forte, comunque sono tranquillo”. Mentre il Dottore ha così analizzato la sua gara: “Abbastanza positiva anche se è stata difficile perché tutti sono andati fortissimo. Anche io sono andato piuttosto bene tenendo un buon passo fino alla fine”.

MotoGp Portogallo, Valentino Rossi: “È stata una stagione lunga e faticosa”

Il GP dell’Algarve appena terminato è stata la penultima gara in MotoGp per Valentino Rossi. “Oggi, abbiamo fatto una bella bagarre all’inizio con Morbidelli, Dovizioso e altri; poi sono rimasto insieme a Luca (Marini, nda). Da una parte mi sento un po’ triste. Dall’altra sento che è stata una stagione lunga e faticosa – sottolineato -. L’ultima gara è a Valencia: anche se è una pista difficile per me proverò a fare punti anche lì. Bisognerà vedere come mi sentirò la settimana dopo, ma penso che sarà tutto normale”. Il Dottore in conferenza stampa ha anche elencato le piste che gli mancheranno di più: “Il Mugello, Barcellona, Assen (che resta l’università della moto). E poi Phillip Island: una pista tosta e veloce, e dove si può ammirare il mare”.

Il Dottore si sbilancia sul possibile vincitore del prossimo anno

Al termine del GP d’Algarve il nove volte iridato ha espresso un suo parere sul possibile vincitore del prossimo anno. “Pecco (Bagnaia, nda) ha fatto un finale di stagione fantastico. Nelle ultime gare è andato molto forte e in questo weekend è stato dominante in tutte le sessioni. Ha fatto la quinta pole di fila e in gara ha avuto un altro passo. Quindi: è pronto per l’anno prossimo. Complimenti a lui, e se nella prossima stagione resta concentrato può vincere”.