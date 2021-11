Valentino Rossi, ecco la risposta amara di Max Biaggi

Sta per concludersi tra poche ore la storia incredibile di Valentino Rossi in MotoGp. Il nove volte campione del mondo ha segnato un’epoca con la sua grinta, vittorie e record. The Doctor è stato un esempio per molti giovani centauri e ha fatto appassionare milioni di spettatori alle due ruote. Ora è arrivato il momento di salutare e voltare pagine, con il futuro di Vale che sembra orientato verso le quattro ruote. Sono molti gli amici di una vita che lo hanno omaggiato, come ad esempio Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

Valentino Rossi, Max Biaggi ammette: “Come se si ritirasse una parte di me”

Valentino Rossi lo ha citato anche nell’ultima conferenza stampa come uno dei suoi più grandi rivali, e Max Biaggi non poteva che rispondere con frasi di elogio all’ex avversario in un’intervista a Sky: “Sono stati anni indimenticabili, hanno fatto una parte della storia delle moto. È qualcosa di romantico. Adesso sono cambiate tante cose, però quelli furono anni belli“.

Il Corsaro si fa prendere da una certa malinconia parlando del ritiro del pilota di Tavullia: “Si ritira Valentino e una parte di me si ritira con lui, mi dispiace. Sicuramente aver avuto un rivale come Rossi ha dato più lustro a quelle volte in cui sono riuscito a batterlo e viceversa ha amplificato anche la sua importanza. Da italiani poi sentivamo di più la rivalità. Però tutti gli avversari hanno contribuito a rendere la sua carriera super“.

Paddock giallo per l’ultima gara di Rossi

Una “passeggiata nella memoria” in onore di Valentino Rossi è stata installata nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, dove il “Dottore” si appresta a chiudere la sua pluripremiata carriera in MotoGP. Dorna, attraverso dei cartelloni tutti gialli, ha deciso di celebrare i traguardi raggiunti da Rossi nei 26 anni nel Motomondiale: dal primo titolo in 125 a quello in 250, fino ai primati in MotoGP.