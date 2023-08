MotoGP 2023: dove vedere GP Austria ? Programma, orari e tv

Emozioni a "tutto gas" per la MotoGP. Dopo Silverstone, andrà di scena il GP Austria sul suggestivo circuito "Red Bull Ring" di Spielberg. È da non perdere il decimo appuntamento stagionale del Gran Premio 2023 per gli appassionati delle due ruote. Sarà interessante il confronto tra KTM e Ducati. Ecco dove vedere GP Austria.

Arriva il Gran Premio d'Austria valevole per la MotoGP 2023. Il 20 Agosto sarà un susseguirsi di emozioni per gli appassionati delle due ruote. La cornice mozzafiato del "Red Bull King" di Spielberg sarà uno stimolo per tutti i piloti che scenderanno desiderosi di sfidarsi tra le curve avvincenti del circuito austriaco. Inoltre, sì correrà anche per le altre classi Moto2, Moto3 e MotoE.

MotoGP: dove vedere GP Austria ?

L'Aprilia arriva dall'ultimo GP di Silverstone con il morale alto, grazie al successo dello spagnolo Aleix Espargaró, ma la Ducati resta saldamente al comando sia nella classifica Piloti, con Francesco Bagnaia a 214 punti, che in quella dei Costruttori, con 317 punti. Ad inseguirli sono proprio i "padroni di casa" di Red Bull KTM, al secondo posto nella classifica Costruttori con 172 punti. La gara in terra austriaca sarà motivo ulteriore da parte di Brad Binder e Jack Miller per provare a dare del filo da torcere ai diretti rivali. Naturalmente, ci saranno anche concorrenti del calibro di Fabio Quartararo con la Yamaha e di Marc Marquez con la Honda, i quali proveranno a inserirsi nel gruppo dei piloti che vorranno salire sul podio e stravolgere la propria classifica.

GP Austria | Programma e orari

VENERDI' 18 AGOSTO 2023

Ore 08:25 | MotoE - Prove Libere 1

Ore 09:00 | Moto3 - Prove Libere 1 [Sky, NOW]

Ore 09:50 | Moto2 - Prove Libere 1 [Sky, NOW]

Ore 10:45 | MotoGP - Prove Libere 1 [Sky, NOW]

Ore 12:25 | MotoE - Prove Libere 1

Ore 13:15 | Moto3 - Prove Libere 2 [Sky, NOW]

Ore 14:05 | Moto2 - Prove Libere 2 [Sky, NOW]

Ore 15:00 | MotoGP - Prequalifiche [Sky, NOW]

Ore 17:00 | MotoE - Qualifiche

SABATO 19 AGOSTO 2023

Ore 08:40 | Moto 3 - Prove Libere 3 [Sky, NOW]

Ore 09:25 | Moto2 - Prove Libere 3 [Sky, NOW]

Ore 10:10 | MotoGP - Prove Libere 2 [Sky, NOW]

Ore 10:50 | MotoGP - Qualifiche [Sky, NOW e su TV8 in sintesi dalle 15:30]

Ore 12:15 | MotoE - Gara 1 [Sky, NOW]

Ore 12:50 | Moto3 - Qualifiche [Sky, NOW e su TV8 in sintesi dalle 15:30]

Ore 13:45 | Moto2 - Qualifiche [Sky, NOW e su TV8 in sintesi dalle 15:30]

Ore 15:00 | MotoGP, Sprint Race [Sky, NOW e su TV8 in sintesi dalle 15:30]

Ore 16:10 | MotoE - Gara2 [su Sky in differita e su NOW alle 18:00]

DOMENICA 20 AGOSTO 2023

Ore 09:45 | MotoGP - Warm Up [Sky, NOW]

Ore 11:00 | Moto3 - Gara [Sky, NOW e su TV8 in differita alle 14:00]

Ore 12:15 | Moto2 - Gara [Sky, NOW e su TV8 in differita alle 15:15]

Ore 14:00 | MotoGP - Gara [Sky, NOW e su TV8 in differita alle 17:00]

GP Austria | TV

Il GP Austria sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport MotoGP [Canale 208 di Sky e Canale 382 del digitale terrestre] e su Sky Sport Summer [Canale 201 di Sky e Canali 472 - 482 del digitale terrestre], in streaming su NOW, in differita e in chiaro su TV8 [Canale 8 del digitale terrestre]. Il servizio offerto da Sky è rivolto ai propri abbonati.

DIRETTA TV

- Sky Sport MotoGP [Canale 208 di Sky e Canale 382 del digitale terrestre]

- Sky Sport Summer [Canale 201 di Sky e Canali 472 - 482 del digitale terrestre]

DIFFERITA IN CHIARO

- TV8 [Canale 8 del digitale terrestre]



STREAMING

- SkyGO

- NOW