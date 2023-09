Marini, dopo l'operazione: "Iniziamo il conto alla rovescia per tornare al più presto in sella"

Operazione andata a buon fine per il pilota italiano Luca Marini, a seguito del grave incidente registrato al via della Sprint Race in India. Scopriamo le sue parole sui social che si mostrano del tutto propositive. Dopo l'incidente Bezzecchi, riesce a rimontare ripartendo dal 16esimo posto.

Il pilota italiano, Luca Marini, si era fratturato la clavicola sbagliando il punto di frenata in curva 1 al via della Sprint Race in India, colpendo il compagno Bezzecchi un attimo prima di cadere. Sui social dichiara: "Non uno dei miei periodi migliori, ma iniziamo il conto alla rovescia per tornare al più presto in sella". Giungono oggi aggiornamenti, come riportato su SkySport, dell'operazione andata a buon fine dal Dott. Porcellini. Lo spiega tramite un messaggio il pilota della Mooney VR46.

Luca Marini, dopo l'operazione: "Non uno dei miei periodi migliori"

Il pilota italiano finisce ko nella Sprint Race in India dopo un incidente al via con Bezzecchi. Il pilota della Mooney VR46 è stato costretto a saltare la gara, vinta proprio da Bezzecchi. Si è già sottoposto all'intervento, le sue parole sui social: "Teniamo duro e ci vediamo presto". È questo il messaggio di Luca Marini dopo l'operazione alla clavicola condotta dal Dott. Porcellini: "Ed è andata anche questa. Grazie al Dott. Porcellini e alla sua squadra. Non uno dei miei periodi migliori, ma iniziamo il conto alla rovescia per tornare al più presto in sella".

Un brutto infortunio

MotoGp, come sappiamo, un brutto infortunio quello registrato su Luca Marini. Il pilota del team Mooney VR46 ha riportato la frattura della clavicola: è reso pubblico da Vera Spadini su Sky sport MotoGP. Un incidente definito serio, che ha causato la frattura è avvenuto alla curva 1, causato dallo stesso Marini. Il pilota italiano è andato lungo alla staccata e ha colpito con la ruota anteriore il compagno Bezzecchi. Quest'ultimo è riuscito a rimanere in piedi ripartendo però al 16esimo posto. Bezzecchi riesce a rimontare mentre Marini cade violentemente a terra, riportando appunto la frattura. È stato portato al centro medico.