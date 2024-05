MotoGp, Gp di Francia: orari e dove vederla, Sky e TV8

Per il quinto appuntamento del calendario di MotoGp, si corre in Francia, nello storico circuito di Le Mans. Nell'ultimo Gp in Spagna è tornato alla vittoria alla Bagnaia, che vuole puntare a ripetersi. Ecco tutte le informazioni sugli orari e dove vederla su Sky e TV8.

Questo weekend ritorna la MotoGp, dopo che la settimana scorsa non si è corso. Il circus più famoso delle due ruote ritorna in Francia, sul circuito di Le Mans, che negli anni ha sempre regalato spettacolo e forti emozioni. Nella scorsa edizione vinse Marco Bezzecchi, davanti a Martin e Zarco, formando un podio tutto di marca Ducati, mentre non arrivarono al traguardo Bagnaia e Marc Marquez, caduti nel corso della gara. Ecco le informazioni sugli orari e dove vederla in tv e streaming su Sky e TV8.

MotoGp Francia, orari e dove vederla

Orari europei classici per questo weekend di MotoGp, ed eccoli in dettaglio, anche per quanto riguarda Moto2 e Moto3:

Venerdì 10 maggio

Ore 8.55: Moto3 (prove libere 1)

Ore 9.45: Moto2 (prove libere 1)

Ore 10.40: MotoGP (prove libere 1)

Ore 13.15: Moto3 (prove libere 2)

Ore 14: Moto2 (prove libere 2)

Ore 14.55: MotoGP (pre-qualifiche)

Sabato 11 maggio

Ore 8.35: Moto3 (prove libere 3)

Ore 9.20: Moto2 (prove libere 3)

Ore 10.05: MotoGP (prove libere 2)

Ore 10.45: MotoGP (qualifiche)

Ore 12.10: Moto E (Race 1)

Ore 12.45: Moto3 (qualifiche)

Ore 13.40: Moto2 (qualifiche)

Ore 14.55: MotoGP (Sprint)

Ore 17: Moto E (Race 2 – in differita)

Domenica 12 maggio

Ore 9.35: MotoGP (warm up)

Ore 11: Moto3 (gara)

Ore 12.15: Moto2 (gara)

Ore 14: MotoGP (gara)

Tutto il weekend di gara di MotoGp sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now. Stessi orari anche per TV8, che trasmetterà in chiaro e in diretta le giornate del sabato e di domenica.