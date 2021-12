Mondiali vasca corta 2021: altri tre podi per l’Italia che chiude con 16 medaglie

Mondiali vasca corta 2021: gli azzurri chiudono con 16 medaglie. Si conclude con questo importante numero la spedizione in terra araba, che consegna all’Italia il terzo posto nel medagliere della manifestazione, alle spalle di Usa e Canada. Purtroppo, nella giornata di ieri, sono falliti alcuni podi: Gregorio Paltrinieri, è costretto a cedere il primato mondiale al tedesco Florian Wellbrock che, nei 1500 e con un tempo di 14’06″88, è in grado di disintegrare il precedente record dell’italiano di 14′ 08″ 06 ( conseguito agli Europei di Netanya del 2015). L’atleta, originario di Carpi, è giunto quarto in 14’21″00. Mentre Elena di Liddo, che peggiora la sua performance della semifinale, è quinta nei 100 farfalla con 56″34. Infine Chicca Fangio, nei 200 rana è quinta con 2′ 19″ 77; il bronzo è stato vinto dalla britannica Molly Renshaw, in 2′ 17″ 96.

Mondiali vasca corta 2021: un grande Alessandro Miressi regala una storica doppietta all’Italia

Giornata indimenticabile per il nuotatore torinese che in un solo giorno si regala ben due ori. Il primo arriva nei 100 sl dove il 23enne, riesce a superare anche il record del mondo. Con il tempo di 45″57 è lui il nuovo re della specialità. Secondo, a pochi centesimi, l’americano Ryan Held. Ma Alessandro Miressi non si è fermato qui, Dopo, nella staffetta 4×100 mista, ha dato un contributo decisivo nella conquista del metallo più pregiato. Il tandem formato anche da Lollo Mora (dorso), Martinenghi (rana), Matteo Rivolta (delfino) agguanta uno storico oro con il tempo globale di 3’19” 76.

Nicolò Martinenghi si regala l’argento nei 50 rana

Doppia medaglia in un solo giorno anche per Martinenghi, che non ottiene il primo posto in questa specialità per soli due centesimi di secondo (25″ 55 il timing finale). Meglio di lui soltanto l’americano Nic Fink, autore di una grande prestazione.