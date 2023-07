Calendario tornei TPA: gli eventi in programma la 1° settimana di luglio

Il circuito TPA, il primo italiano di padel rivolto a non professionisti, è ormai iniziato. Anche il ranking TPA ha iniziato a muoversi, con giocatori e giocatrici già in competizione. Anche a luglio, ovviamente, ci sono dei tornei in programma per coloro che sono ufficialmente iscritti al circuito. Scopriamo quindi i prossimi appuntamenti con i tornei Open di TPA.

Prima però ricordiamo che le iscrizioni sono ancora aperte: per tutti coloro interessati ad iscriversi e giocare nel circolo più vicino da casa, il modo più veloce è visitare il sito www.torneipadelamatoriali.it.

Calendario tornei Open TPA: gli eventi della prima settimana di luglio

Nel weekend della prima settimana del mese di luglio saranno due gli appuntamenti da non perdere:

OPEN SPECTOR PADEL HOUSE Firenze - 8 luglio al SPH Spector Padel House Firenze OPEN DOMAR SPORTING CLUB Roma - 9 luglio al Domar Sporting Club

TPA, informazioni sul torneo

I tornei Open sono validi per il Ranking Italiano TPA. Durante le fasi di qualificazione dei gironi le partite saranno 3 per ogni squadra, da 20 minuti ciascuna. Alla fine di ogni partita si conteranno i game vinti e quelli persi. Le squadre totalizzeranno:

2 punti per la vittoria;

1 punto per il pareggio;

0 punti per la sconfitta;

N.B. Al termine dei 20 minuti si finisce sempre e comunque il game.

Le fasi finali partiranno dagli ottavi per il maschile e dai quarti per il femminile e saranno partite da 30 minuti ad eliminazione diretta. Le due finali 1°-2° e 3°-4° posto saranno partite intere, con l’eventuale 3° set un tie break da 7 punti. Regola del Killer Point in tutte le partite del torneo sul 40 pari.

● Torneo maschile

● 1 frutto ed 1 acqua di benvenuto

● Affitto campi

● Assicurazione ASC al giocatore con copertura “full”per 1 anno

● Super Premi per le prime 3 coppie classificate

● Premio al miglior giocatore e giocatrice TPA

● Magliette tecniche TPA alle prime 4 coppie classificate

● Foto, video e stories IG&FB

● Punti in palio per le prime coppie classificate al TORNEO OPEN TPA, validi per il Ranking nazionale