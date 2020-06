Volley mercato: Abdel-Aziz è di Trento

Era la notizia di volley mercato che mancava: dopo il saluto di Luca Vettori tutti erano in attesa della conferma sul nuovo posto due di Trento, ma ancora non era arrivata nessuna ufficialità, solo voci ma mai confermate.

A smuovere le acque apparentemente calme del team trentino ci ha pensato il presidente Diego Mosna attraverso la sua pagina social su Facebook, dove ha pubblicato l’immagine di spalle di un giocatore con la maglia di Trento senza numero (al suo posto un punto interrogativo), intento a scrutare la splendida città di Trento da una terrazza del Monte Bondone.

Assieme alla foto il Presidente ha pubblicato anche una didascalia che fa presumere un comunicato ufficiale a breve:

‘Un nuovo “trentino” per la festa del Patrono della nostra bellissima città!’

Difficile non riconoscere l’atleta ritratto: è il nuovo opposto della Trentino Volley, l’olandese Nimir Abdel Aziz.

Classe 1992, da anni uno dei maggiori protagonisti del nostro campionato, è l’acquisto che parla chiaro sulle intenzioni del prossimo anno della sua nuova squadra: proveranno a vincere lo scudetto.

Per Nimir si tratta della quarta società italiana dopo gli esordi nel nostro campionato come palleggiatore alla Sisley nella stagione 2011/2012 (e l’anno seguente a Cuneo), mentre in queste ultime due stagioni è stato la bocca di fuoco di Milano.