Allianz Powervolley Milano: definito l’organigramma 2020-2021

Milano – Nuovo ingresso nella famiglia Powervolley: la società del presidente Lucio Fusaro è lieta di annunciare l’arrivo di Claudio Galli, ex pallavolista della ” Generazione dei Fenomeni”, in qualità di Special Project Consultant dell’ Allianz Powervolley Milano con competenza in area commerciale.

Ex centrale azzurro, in carriera ha vestito la maglia di Milano, Cuneo e Parma e collezionato oltre 200 presenze in nazionale. Il suo ricchissimo palmares vanta, oltre ai numerosi trofei nazionali ed internazionali vinti con il club, due World League ed un oro europeo conquistati con la maglia azzurra. Negli ultimi anni si è fatto apprezzare come commentatore sportivo ai microfoni di Raisport, per poi tornare a vivere da dirigente la pallavolo con due recenti esperienze nello staff di Calci e di Scandicci. Ora il ritorno nella sua città di nascita, quella Milano con cui Galli è stato uno degli ultimi atleti ad alzare un trofeo: era il 07-03-1993 e la Mediolanum vinceva la Coppa delle Coppe ora Coppa CEV per 3-1 contro Cannes.

“E’ per me un’emozione grandissima tornare a Milano per collaborare con la squadra della mia città natale –commenta Galli-. Sono sempre stato orgoglioso di essere stato presente in tutti i successi della pallavolo meneghina ma spero sia giunto il momento di superare quel record aggiungendone nuovi”.

Si aggiorna così l’organigramma societario di Powervolley con la squadra dirigenziale agli ordini del massimo dirigente Lucio Fusaro dell’Aliianz Powervolley Milano. Il vice presidente è Ivano Fusaro, mentre nuovo direttore operativo e organizzativo del club è Martina Di Tomaso, che per 6 anni è stata responsabile della segreteria generale e responsabile eventi. La comunicazione e l’ufficio stampa invece continueranno a far capo a Paolo Tardio. La società, inoltre, continuerà ad avvalersi della professionalità in ambito amministrativo di Davide Sbertoli, mentre nuovo consulente legale è l’avvocato Giuseppe Marino. In ambito sportivo, infine, il direttore Fabio Lini ed il team manager Romano Bertoldi seguiranno le dinamiche del team agli ordini di coach Roberto Piazza.

(Fonte Comunicato Stampa)