Mercato pallavolo femminile, Francesca Marcon torna a Bergamo e si appresta dunque a vivere una nuova avventura nella squadra che l’accolse nella stagione 2017/18. Uno dei volti più noti della nostra serie A ha avuto un’ultima stagione tutt’altro che semplice. Prima l’ingaggio a Caserta con cui non inizierà nemmeno il campionato, un periodo aggregata a Cuneo e poi negli ultimi mesi prima del lockdown con il Giorgione in serie B.

Ora per Francesca Marcon la grande soddisfazione di tornare a calcare i campi di serie A1, un anno zero per lei e per molte altre atlete che hanno dovuto fare i conti con uno stop lunghissimo.

Il palmares personale è ricchissimo, magici gli anni con Busto Arsizio con cui vinse in cinque stagioni una Coppa Cev, una Coppa Italia, uno scudetto e una Supercoppa italiana.

Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’oro ai XVI Giochi del Mediterraneo.

Le parole di Francesca Marcon

Queste le dichiarazioni di Francesca Cisky Marcon raccolte sul sito della società : ” Quello scorso non è stato un anno facile perchè restare a guardare non è per me, ma ho sempre cercato di lavorare e vivere questo sport anche nei momenti più bui. Gli ultimi mesi ho giocato in B a Giorgione , vicino a casa, e ho rivisto la luce. Sono felice di tornare e cavalcare il palcoscenico della serie A in una realtà come quella di Bergamo che e’ sempre il top per una giocatrice. ”