Pallavolo Superlega, Verona cerca un nuovo sponsor . Il sodalizio con Calzedonia che tanto ha portato alla città scaligera nella pallavolo si e’ concluso .Un percorso importante durato sette anni , un aiuto in termini di immagine e soprattutto economico che ha consentito alla squadra gialloblù di rimanere sempre a ridosso delle big della Superlega .

Ha voluto il presidente gialloblù Stefano Magrini ringraziare Calzedonia per aver scelto di accompagnare la squadra in questi anni vedendola raggiungere risultati importanti come la conquista nel 2016 della Challenge Cup.

Un momento non semplice per il nostro volley , l’uscita di scena di sponsor così importanti rischia di mettere in difficoltà i club anche se nel caso di Verona il presidente ha assicurato che si è al lavoro per un trovare un altro title sponsor di peso e che possa consentire di continuare il percorso intrapreso in questi anni .

Uno dei palazzetti più caldi l’Agsm Forum , un progetto quello del Blu Volley Verona che ha visto crescere anno dopo anno il numero di abbonati che si è stretto sempre di più intorno alla squadra . Giani, Grbic, Stoytchev i tre allenatori di questo ciclo al fianco di Calzedonia , tre big della panchina a testimonianza del fatto che a Verona si è sempre pensato in grande . Ha spesso dichiarato negli anni Stefano Magrini che il gap e la differenza di disponibilità economica nei confronti di Perugia , Civitanova e Trento era importante , anche grazie al sostegno di Calzedonia Verona si è però ritagliata il ruolo di squadra in grado di dare fastidio alle grandi e di entrare con una certa regolarità nei piani alti .

L’obiettivo ora sarà quello di cercare uno sponsor che possa aiutare a continuare questo percorso .