Powervolley Milano: Lucio Fusaro e la ripartenza dello sport come metafora di vita

La ripartenza dello sport come metafora di vita. E’ questo il pensiero del presidente dell’Allianz Powervolley Milano Lucio Fusaro che, dopo il via agli sport di contatto in Lombardia arrivato la scorsa settimana ha affidato alle pagine del Giorno la sua opinione sul tema.

“C’è voglia di tornare a sorridere. C’è voglia di tornare a giocare. C’è voglia di tornare a parlare di sport. Tornare: un verbo che ha un significato profondo soprattutto dopo il lockdown causato dal COVID-19. Tornare a fare sport, soprattutto negli sport di contatto, significa tornare a dare speranza alla gente,promuovendo messaggi positivi e di fiducia per il futuro. Siamo consapevoli delle difficoltà e degli strascichi lasciati dalla pandemia, ma la ripartenza della vita e della quotidianità passa anche da queste situazioni. Da presidente della Allianz Powervolley Milano, squadra di pallavolo di Serie A, ho visto negli occhi dei miei atleti e del mio allenatore il desiderio passionale di ritornare a giocare, di ritornare ad allenarsi: testimonianza di come lo sport sia capace di lanciare messaggi positivi anche nei momenti più difficili. Ma oltre ad essere un presidente, sono anche un padre ed un nonno ed ho visto negli occhi di mio nipote la voglia di riappropiarsi della sua spensieratezza con un pallone in mano.

Lo sport, e quindi anche gli sport di contatto, ha bisogno di tornare ad assumere la propria funzione educativa e valoriale. Dire semplicemente “lo sport fa bene” spesso è retorica : non c’è nulla infatti come lo sport che fa bene a quelle periferie più abbandonate delle nostre città, anche in un momento difficile come quello attuale. E’ altresì, necessario osservare tutti i protocolli di sicurezza attualmente previsti ma ritornare a sorridere attraverso lo sport è uno di quei messaggi di speranza e serenità di cui la nostra comunità ha oggi bisogno. Il progressivo ritorno alla normalità sarà certamente positivo e, già dai prossimi giorni, sono certo che avremo testimonianza di quanto questo via libera agli sport di contatto fosse atteso dai ragazzi, dalle famiglie e dalle società sportive”.