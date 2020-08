Indicazioni positive per Milano dal primo allenamento congiunto contro Trento

Finisce 3 – 1 ( 26-28, 25-23, 25-17, 25-15 ) l’allenamento congiunto tra la Itas Trentino e la Allianz Powervolley Milano andato in scena nel pomeriggio di venerdì 28 agosto alla BLM Group Arena di Trento.

Oltre il risultato finale il primo test precampionato si è rivelato positivo ed utile per sciogliere i muscoli e testare la condizione fisica dei giocatori dell’Allianz Powervolley in situazioni di gioco reali e contro un avversario di altissimo livello come Trento.

Nel primo set Milano ha schierato il sestetto titolare con Ishikawa e Maar in posto 4, diagonale di posto 2 Sbertoli-Patry con l’unica novità di Mosca al centro insieme a Kozamernk, con libero Pesaresi. Ritmi alti ed azioni fin da subito qualitativamente importanti, con l’allungo finale che ha visto i ragazzi di coach Piazza fare proprio il set con l’ace di Maar.

Nel secondo set Piazza schiera Basic e Meschiari per Ishikawa e Maar ed a metà parziale Piano per Mosca che così ritorna alla pallavolo giocata dopo l’infortunio della scorsa stagione. Non cala tuttavia il ritmo e Trento chiude 25-23.

Negli ultimi due parziali i padroni di casa accelerano e si impongono nel terzo set per 3-1 e nel quarto 25-15.

“E’ stata una bella sessione di allenamento, che ci servirà per conoscerci meglio e curare dei dettagli che faranno la differenza. Ci sono ovviamente buone indicazioni per alcune fasi di gioco, che continueremo a sviluppare nel corso di questi allenamenti. Sicuramente la sensazione di poter tornare a parlare di gioco è molto positiva”. E’ questo il commento del tecnico Roberto Piazza a fine gara.

Tabellino

Itas Trentino – Allianz Powervolley Milano: 3-1 ( 26-28, 25-23, 25-17, 25-15 )

Itas Trentino: Cortesia 5, Argenta 4, Michieletto 4, Sperotto 2, Rossini(L), Lucarelli 8, Giannelli 3, Kooy 15, Nimir 15, Sosa 7, Podrascanin 6, Lisinac 3, De Angelis(L): All. Angelo Lorenzetti.

Allianz Powervolley Milano: Basic 12, Kozamernik 10, Daldello,Sbertoli, Maar 4, Patry 19, Meschiari 2, Piano 3, Mosca 4, Ishikawa 3, Pesaresi(L). All. Roberto Piazza.

Note

Durata set: 25′, 24, 20, 17′.

Itas Trentino: battute vincenti 7, battute sbagliate 20, muri 11, attacco 59%, ricezione 64% (perfetta 38%).

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 21, muri 12, attacco 45%, ricezione 39% (perfetta 10%).