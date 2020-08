Supercoppa pallavolo femminile, confermata assenza di pubblico per la Final Four che si svolgerà in Piazza dei Signori a Vicenza nel week end del 5 e 6 settembre.

Intervistata dal Giornale di Vicenza, Carla Burato , Presidente di Montecchio Maggiore che ha accompagnato nel luogo dell’evento gli organizzatori della Lega volley ha dichiarato : “Abbiamo cercato di capire dove posizionare il campo da gioco con i relativi ingressi e come gestire l’allestimento luci. Oltre ai fari che andranno puntati sul campo, sarà predisposta anche un’illuminazione ad hoc per valorizzare la nostra splendida Basilica Palladiana. Inoltre andava verificato lo spazio per due piccole tribune montate a ridosso dei lati corti del campo, per gli ospiti; le squadre si è deciso che terranno come punto d’appoggio Palazzo Trissino. Infine era necessario un report per la gestione delle riprese televisive. Non ci sarà la possibilità di assistere alla partita in tribuna, quindi non esistono biglietti in vendita per l’evento. La finale sarà trasmessa in diretta alle 21,15 su Rai Due”.

Nel frattempo sale l’attesa per il primo grande evento ufficiale della stagione, verrà assegnata la Supercoppa italiana in una delle più belle piazze d’Italia, favoritissime per la vittoria le pantere di Conegliano che tra l’altro sono già qualificate di diritto alla Final Four di Vicenza.

Anche se il pubblico non potrà assistere lo spettacolo sarà comunque assicurato.