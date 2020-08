Supercoppa pallavolo femminile, il programma del primo turno

Pallavolo femminile, l’attesa è finita. Il week end del 29 e 30 agosto sarà infatti caratterizzato dal primo turno ad eliminazione diretta della Supercoppa italiana.

In questi ultimi giorni si sono svolti allenamenti congiunti da parte delle società di serie A1 che sono stati certamente utili per preparare la prima uscita ufficiale della stagione.

I favori del pronostico per la vittoria del trofeo che quest’anno verrà alzato in Piazza dei Signori a Vicenza sono tutti per Conegliano.

Le pantere avendo vinto la scorsa stagione la Coppa Italia sono già qualificate per la Final four della città del Palladio.

Il programma del week end

Queste le partite in programma nel week end :

Sabato 29 agosto ore 17,00

Saugella Monza- Bosca San Bernardo Cuneo

Igor Gorgonzola Novara-Bartoccini FortInfissi Perugia

Sabato 29 Agosto 0re 18,30

Reale Mutua Fenera Chieri-Zanetti Bergamo

Sabato 29 agosto ore 20,30

Savino Del Bene Scandicci-Banca Valsabbina Millenium Brescia

Domenica 30 agosto ore 18,00

Vbc èPiù Casalmaggiore-Il Bisonte Firenze

La formula

Alla manifestazione partecipano tutte le squadre di serie A1 che hanno disputato il campionato 2019/20 e che si sono regolarmente iscritte alla serie A1 2020/21.

Due i turni a eliminazione diretta che anticiperanno la Final four di Vicenza. Si giocherà in casa della squadre con migliore posizione in classifica nella passata stagione.

Conegliano favorita

Anche per la stagione 2020/21 i favori del pronostico per la vittoria in campionato e nelle coppe nazionali pendono dalla parte delle pantere di Conegliano.

La squadra di coach Daniele Santarelli ha cambiato poco, ottimi innesti all’interno di un mosaico formato da campionesse che hanno contribuito alle vittorie negli ultimi anni del club veneto.

Questo primo turno ad eliminazione diretta darà già importanti indicazioni su quelle che potrebbero essere le rivali più accreditate delle pantere.

L’attesa è finita dunque, si torna a giocare, il primo trofeo della stagione sta per essere assegnato, lo spettacolo è di sicuro assicurato.