Allianz Powervolley Milano: esordio contro Verona

Milano – Sarà il Centro FIPAV Pavesi il teatro dell’esordio stagionale dell’Allianz Powervolley Milano. Dopo più di 6 mesi di attese, pause,paure, speranze e progetti la formazione milanese è pronta a scendere di nuovo in campo e lo farà domani alle ore 18.00 contro Verona per la prima gara del girone A della Del Monte Coppa Italia.

192 i giorni trascorsi dalla ultima gara ufficiale per i ragazzi di coach Roberto Piazza. Era il 05 marzo 2020 con Sbertoli e compagni impegnati contro Saarema in Estonia per il ritorno dei quarti di finale della CEV Challenge Cup. Era invece il 16 febbraio il giorno dell’ultima gara casalinga quando i padroni di casa si imponevano per 3 – 1 in un Allianz Cloud festante contro Sora.

Molto è cambiato da allora causa COVID-19 sia per quanto riguarda la quotidianetà sia per quanto riguarda gli interpreti ma non certamente la voglia del club di stupire ed emozionare.

Il primo ostacolo della nuova Allianz Powervolley sarà Verona avversario in Coppa Italia insieme a Monza e Vibo Valentia.

Contro i veneti Milano scenderà in campo per testare la forza di un gruppo che potrà contare di nuovo sul suo capitano Matteo Piano il grande assente della passata stagione che come detto da coach Piazza sarà fondamentale a muro, ma anche collante dentro e fuori dal campo insieme a volti nuovi come Ishikawa, Maar e soprattutto Patry: l’opposto francese che raccoglie l’eredità di Nimir e che nella gara di domani si troverà difronte il suo rivale in nazionale francese Boyer. Sarà quindi sfida nella sfida per i due transalpini.

“Vogliamo ripartire da dove avevamo interrotto lo scorso anno – analizza coach Piazza-. Cerchiamo di riprendere l’entusiasmo e l’energia prima di tutto, mentre da un punto di vista tecnico ci stiamo scoprendo giorno dopo giorno. Verona? E’ la prima partita ufficiale: una gara dove dovremo capire cosa vuol dire la pressione, giocare per portare a casa il risultato e queste sono le cose che mi interessano di più. L’avversario è importante. Ha due bocche da fuoco importanti come Kaziyski e Boyer, senza dimenticare che ha un palleggiatore nel giro della nazionale come Spirito ed un allenatore con grande esperienza in panchina: sarà da prendere con le molle”.

Probabili formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – iano, Ishikawa – Maar, Pesaresi(L). All. Piazza

NBV Verona: Spirito – Boyer, Caneschi – Aguenier, Kaziyski – Asparuhov, Bonami(L). All. Stoytchev

Arbitri

Venturi – Goitre. Terzo arbitro: Lambertini

Impianto: Centro Fipav Pavesi Milano