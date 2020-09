Powervolley Milano: Daldello e l’importanza di fare squadra

Milano – La carta di identità dice 37, ma il suo sorriso a fine gara racconta di una giovinezza senza tempo. Stiamo parlando di Nicola Daldello, esperto palleggiatore classe 1983, che contro Monza in Coppa Italia è stato schierato da coach Piazza titolare nel sestetto iniziale dell’Allianz Powervolley Milano. Dopo una maratona di 2 ore nel derby lombardo di coppa, il regista in maglia numero 5 non ha nascosto la sua emozione nel tornare a giocare, quasi come fosse un nuovo esordio, soprattutto dopo la lunga pausa che ha bloccato la pallavolo a causa del COVID-19.

“ A 37 anni dico ancora la mia – racconta sorridendo Daldello -. Sono ovviamente dispiaciuto per la sconfitta al tie break, ma sono contento della mia prestazione. Ho giocato 5 set senza troppi dolori, ho tenuto bene. Poteva andare peggio”.

Una nuova prima volta quella di Daldello che è tornato a vestire in campo la maglia Powervolley dopo due stagioni, così come è stata la prima volta per i giovanissimi Mosca, Meschiari e Staforini, rispettivamente 2000.2002 e 2003.

Dopo un inizio in salita, Milano contro Monza si è tolta la polvere di dosso, tornando a macinare gioco ed una buona pallavolo. Ne è convinto Daldello che così analizza la prestazione della squadra: “Non siamo entrati con il giusto approccio in partita, anche se Monza ha spinto subito forte e ci ha messo in difficoltà. Poi siamo stati molto bravi a giocare la nostra partita . Non era semplice, soprattutto perché c’erano ragazzi non abituati a giocare ogni settimana, e questo è un merito che va riconosciuto a chi è sceso in campo. E’ stato giusto che giocassimo tutti, anche perché la stagione sarà lunga con il campionato e la coppa. E’ stata una gara utile per mettere minuti nelle gambe e ci sarà bisogno del supporto di tutti“. In questo percorso sarà quindi necessario il supporto di tutti, non solo dei giocatori, ma anche del pubblico che già da domenica 27 potrà tornare all’Allianz Cloud , secondo quanto previsto dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 610 del 19-09-20, valida fino al 15 ottobre 2020, che autorizza l’accesso degli spettatori in misura non superiore a 700 negli impianti al chiuso.

Oltre ai 700 a Milano arriverà la Top Volley Cisterna, squadra con cui l’Allianz Powervolley farà il suo esordio in campionato. ” Sarà una partita difficile e combattuta, punto a punto – conclude Daldello -, perché loro hanno una squadra che si è molto rinforzata negli ultimi anni. Sono molto contento che ci siano 700 spettatori, perchè potranno darci una mano. Noi scendiamo in campo per provare a vincere e per iniziare con i tre punti il nostro cammino in Superlega”.

