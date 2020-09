Schiacciatori&Nazionale – Blengini: “8 nomi per 3 posti”

Manca ancora un anno alle Olimpiadi di Tokyo, ma l’attenzione del selezionatore azzurro è già proiettata in avanti e le sue valutazioni sulla squadra da portare in questa fantastica avventura sportiva sono già iniziate.

Secondo quanto detto dallo stesso Chicco Blengini in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport” nell’edizione di oggi (18 settembre) in edicola, i giocatori in lizza per il ruolo che maggiormente preoccupa gli addetti ai lavori, quello di schiacciatore, sono ben otto.

Di questi otto atleti, che saranno messi sotto la lente di ingrandimento dal CT durante il campionato (e poi anche nella Nations League che verrà giocata una volta finita la Superlega), in tre affiancheranno l’unico posto quattro sicuro di far parte della spedizione: l’italo cubano Osmany Juantorena.

I NOMI

– Filippo Lanza, diventato in queste ore un giocatore di Monza

– Oleg Antonov, che molto probabilmente non partirà titolare a Piacenza

– Luigi Randazzo, che giocherà a Cisterna

– Oreste Cavuto, compagno di squadra di Randazzo a Cisterna

– Tommaso Rinaldi, primo cambio a Modena

– Daniele Lavia, nuovo acquisto di Modena

– Alessandro Michieletto, che cercherà di ritagliarsi spazi importanti a Trento

– Davide Gardini, unico giocatore impegnato all’estero, con la maglia del Brigham Young

Sarà senza dubbio una lotta molto interessante e stimolante.