Superlega: chi sono i 4 schiacciatori italiani under 30 che partiranno titolari.

Come sappiamo tutti benissimo questo campionato sarà determinante per le scelte di Chicco Blengini in ottica azzurra, il problema è che per sognare un altro grande risultato ai prossimi giochi olimpici c’è bisogno di inserire forze fresche in nazionale. Ed il compito, viste le premesse, non sembra facilissimo per il CT della selezione italiana.

Il ruolo che preoccupa di più è quello degli schiacciatori, dove difficilmente Juantorena sarà affiancato, come spesso è accaduto negli ultimi anni, da Lanza (messo ai margini del progetto tecnico in quel di Perugia) o da Antonov (destinato a non giocare titolare nel team di Piacenza).

Tutta l’attenzione di Blengini sarà quindi inizialmente rivolta sui giovani impegnati all’estero (Davide Gardini e Giacomo Raffaelli) e sugli unici quattro schiacciatori italiani under 30 che sono dati per titolari in questo inizio di stagione.

Ecco chi sono:

Daniele Lavia

Esploso a Ravenna, lo schiacciatore classe 1999 si è guadagnato sul campo la chiamata di Modena, dove affiancato dall’esperto Petric è atteso al definitivo salto di qualità.

Luigi Randazzo

Già nel giro della nazionale, il ventiseienne catanese è pronto a rimettersi in gioco con la maglia del Cisterna Latina dopo tre anni intensi passati con la maglia di Padova.

Sebastiano Milan

Classe ’95, ritornerà proprio a Padova dopo tre stagioni giocate in prestito a Civitanova, Brescia e Siena per giocare finalmente da titolare in Superlega.

Francesco Recine

Dopo l’esperienza con il Club Italia e la gavetta a Ravenna il ventunenne si è conquistato, proprio alla Consar, la grande possibilità di mettere in evidenza la sua ottima tecnica partendo titolare nel prossimo campionato di Superlega.