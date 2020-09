Video – Il suggestivo match esibizione tra Mol/Sorum e Samoilovs/Smedins sulle isole Lofoten

Le isole Lofoten si trovano nelle acque turbolente del Mare di Norvegia, sopra al Circolo Polare Artico. Questo bellissimo insediamento offre ai suoi turisti dei maestosi paesaggi capaci di lasciare a bocca aperta, fatti di altissime montagne, fiordi profondi, colonie di uccelli marini e lunghissime spiagge solitamente frequentate da sportivi amanti del surf.

Queste isole sono state scelte, per la prima volta in assoluto, per un evento di beach volley, più precisamente diciamo per “un’amichevole promozionale” con protagoniste due coppie tra le più forti a livello mondiale.

E’stata infatti pensata bene l’idea di rilanciare sulla scena internazionale il beach volley con un suggestivo match esibizione tra i norvegesi Anders Mol e Christian Sorum ed i lettoni Aleksandrs Samoilovs e Janis Smedins.

Giovedì 3 settembre si è giocato questo incontro in diretta streaming sul canale ufficiale youtube della federazione internazionale (FIVB).

Un evento che ha tenuto incollato agli schermi migliaia di appassionati da tutto il mondo che non vedevano l’ora di tornare ad ammirare una partita di beach volley di altissimo livello.

Lo spettacolo offerto dai quattro atleti non ha deluso gli spettatori, che non sono rimasti indifferenti nemmeno di fronte allo spettacolo offerto dall’incredibile location scelta: un paesaggio meraviglioso capace di mettere in secondo piano il risultato finale dell’amichevole.