Volley: diretta streaming Italia vs Polonia – Europei U20 Maschili

Secondo appuntamento per la nazionale under 20 italiana in questo campionato europeo.

Alle ore 16 di oggi pomeriggio, 27 settembre, i giovani azzurri scenderanno in campo (in Repubblica Ceca, sede della manifestazione) contro i pari età della rappresentativa polacca.

Italia vs Polonia è una gara valevole per il secondo turno della Pool 1, dove i ragazzi italiani si daranno battaglia contro Polonia, Francia, i padroni di casa della Repubblica Ceca e Serbia. Il primo incontro già disputato del toreo, contro la nazionale under 20 del Belgio, è finita con un secco 3 a 0 in favore degli azzurri, di cui riportiamo il tabellino:

ITALIA-BELGIO 3-0 (25-18, 25-20, 25-14)

Italia: Crosato 8, Michieletto 11, Stefani 16, Gianotti 2, Rinaldi 12, Porro 3, Catania (L). Cianciotta, Ferrato. Ne: Schiro, Jeroncic, Magalini. All: Frigoni

Belgio: Ocket 1, Rotty 4, Fafchamps 1, Reggers 17, Plaskie 7, D’Heeer 1, Perin (L). Van Elsen 1, Van De Velde 1, Fransen. Ne: Sterckx, Van Looveren. All: EyckmansArbitri: Milic (AUT), Hesse (GER)

Per vedere la partita contro la Polonia in diretta streaming basterà collegarsi alla pagina di You Tube Český Volejbal e cercare i prossimi live, oppure semplicemente cliccare qui sotto nel player da cui partirà la diretta dalle 16.

Italia molto probabilmente in campo con la formazione tipo: Porro in diagonale con Stefani, Michieletto e Rinaldi in posto 4, Catania ad agire come libero più la coppia Crosato e Gianotti al centro.