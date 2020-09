Volley – Diretta video Italia vs Polonia – Semifinale Europeo U18 2020

(Il video sarà disponibile a partire dalle ore 20 del 12/09/2020)

Si sta svolgendo in questi giorni in Italia il Campionato Europeo under 18 maschile, le partite dei due gironi sono state giocate a Lecce e Marsicovetere, località dove verranno giocate anche le fasi finali della competizione fino al 13 settembre, giorno in cui verrà proclamata la selezione giovanile campione di Europa.

In Basilicata si sono fronteggiate, per la pool I, gli azzurrini di Vincenzo Fanizza, più le nazionali della Turchia, Bulgaria e Belgio. Invece nella pool II, che è stata giocata in Puglia, ha visto darsi sportivamente battaglia le selezioni di Repubblica Ceca, Germania, Bielorussia e Polonia.

Gli azzurrini non hanno demeritato fino a questo punto e ora si apprestano ad affrontare la prima partita da dentro e fuori della competizione, la semifinale del torneo, che li vedrà scontrarsi contro la temibile selezione dei giovani polacchi.

La partita, per chi non avrà l’opportunità di seguirla dal vivo, può essere vista in diretta video tramite il canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo il giorno 12 settembre a partire dalle 8 di sera.

Sarà possibile vederla in diretta semplicemente cliccando sul player in cima a questo articolo oppure da cellulare tramite l’applicazione di Youtube (si può facilmente trovare cercando “#EuroVolleyU18M Poland – Italy”).