Volley: Gardini non è più l’allenatore di Piacenza

Il campionato non è ancora iniziato ma nella Superlega è già tempo, a quanto pare, di bilanci e decisioni drastiche.

E così arriva già il primo cambio in panchina: Andrea Gardini non è più l’allenatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

A poche ore dalla sconfitta subita dal team piacentino contro la Kioene Padova in Coppa Italia, un 3 a 1 che ha costretto capitan Clevenont e compagni ad abbandonare ogni speranza per il passaggio del turno, è arrivato il breve comunicato stampa della società:

“Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che Andrea Gardini non è più l’allenatore della prima squadra.

La Società desidera ringraziare Andrea Gardini per l’attività svolta in questi mesi e gli augura le migliori fortune personali e professionali.”

Il non buon inizio di stagione, nonostante i notevoli sforzi fatti durante il mercato estivo (l’intero sestetto titolare rivoluzionato, con solo il libero Scanferla confermato rispetto alla stagione passata), ha portato a questa decisione.

Ovviamente non sono stati fatti ancora nomi di eventuali sostituti, ma anche se sicuramente i dirigenti di Piacenza si sono già messi all’opera sondando il terreno con più profili ritenuti idonei, difficilmente vedremo un nuovo allenatore sulla panchina della Gas Sales domani mercoledì 23 settembre nella trasferta di Coppa Italia contro la Consar Ravenna.