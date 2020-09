Volley&Numeri: i migliori nelle sfide di Coppa. 7 muri per Piano

Nella domenica dedicata agli impegni con le coppe nostrane (Supercoppa italiana e Coppa Italia) alcuni giocatori sono già riusciti a mettersi bene in mostra.

Vediamo nel dettaglio i numeri che ci ha lasciato questo weekend di gare.

SUPERCOPPA ITALIANA

Nei due incontri di Supercoppa i best scorer sono stati l’opposto Nimir Abdel Aziz (con 20 punti) nella partita che ha visto Trento scontrarsi con Civitanova e lo schiacciatore Leon di Perugia (21 palloni a terra per lui), che ha giocato contro Modena.

Da segnalare i quattro muri vincenti del palleggiatore azzurro Giannelli ed i cinque ace messi a segno dal centrale cubano Simon.

COPPA ITALIA

Negli incontri valevoli per la coppa nazionale il best scorer in assoluto è stato lo schiacciatore di Monza Dzavoronk, che nella partita giocata contro Verona ha messo a segno la bellezza di 29 punti. Davvero un ottimo bottino per un posto 4.

Nella partita vinta da Padova per 3 a 1 contro Piacenza l’opposto della Gas Sales Grozer, dai 9 metri è stato una vera e propria piaga per la ricezione della Kioene: alla fine sono stati ben 6 gli ace messi a segno dal tedesco.

Il capitano di Milano Matteo Piano con 7 muri vincenti messi a segno nella vittoriosa sfida contro Vibo Valentia invece fa segnare il miglior risultato in assoluto per questo fondamentale. Ottima la sua prestazione in generale, che lo ha portato a vincere anche il premio come MVP.