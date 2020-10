Pallavolo femminile A1, Conegliano in trasferta a Perugia, Santarelli aggiorna sull’impiego di Hill

Pallavolo femminile A1, nel week end del 17 e 18 ottobre si giocherà la 6.a di andata e le pantere di Conegliano sono attese dalla trasferta di Perugia. Un incontro facile sulla carta vista la netta differenza tra i due roster ma che il club veneto non vuole assolutamente prendere sottogamba. Nei ricordi di coach Daniele Santarelli c’e’ proprio uno dei pochissimi passaggi a vuoto della scorsa stagione, una sconfitta rimediata infatti in trasferta a Perugia anche se c’erano state in quell’occasione delle attenuanti, il rientro dal Mondiale in Cina e il riposo dato alle protagoniste di quell’evento.

Sa bene però il tecnico delle pantere che non va mai abbassata la sete di vittorie e che comunque il livello della nostra serie A1 è molto alto, si sono già verificati scivoloni in questa Regular Season di squadre che partivano favorite.

Coach Daniele Santarelli aggiorna anche sui tempi di impiego dell’americana Kimberly Hill aggregatasi alla squadra solamente in settembre : ” Per domenica decideremo la formazione dopo gli ultimi allenamenti, sta progredendo anche Kimberly Hill, ma senza fretta, giorno dopo giorno sta lavorando per mettersi in pari con il resto del gruppo . Potrebbe darsi il caso che sabato prossimo con Monza la potremo vedere in campo, questa domenica non credo”.

Il roster veneto è stato allestito per dare modo di avere una panchina all’altezza delle titolari. Kimberly Hill è una delle pedine fondamentali nello scacchiere di Conegliano e il suo rientro a pieno regime non potrà che alzare ulteriormente il valore della squadra. Nel frattempo coach Daniele Santarelli può dormire sogni tranquilli anche in considerazione di quanto visto in questa prima parte di stagione.