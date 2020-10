Pallavolo femminile A1, il ct della Nazionale Davide Mazzani nuovo allenatore di Perugia

Pallavolo femminile A1. Il ct della Nazionale di volley femminile Davide Mazzanti è il nuovo allenatore della Bartoccini Fortinfissi Perugia. La società lo ha ufficializzato. Si interrompe dunque la collaborazione con l’allenatore Fabio Bovari in un inizio di stagione certamente al di sotto delle aspettative.

La squadra umbra infatti aveva vinto un solo match in sette partite. Davide Mazzanti ritroverà in squadra la moglie Serena Ortolani.

Queste le dichiarazioni di coach Davide Mazzanti : ” Sarà sicuramente una sfida quella di prendere una squadra in corsa, che però ho colto perchè credo che sia una bella squadra. Sarà per me una grande opportunità perchè arrivare alle Olimpiadi senza avere la possibilità di andare in panchina per un periodo così lungo, mi spaventava poichè sarebbe stato oltre un anno e mezzo dall’ultima volta, inoltre vedendo il momento, sarebbe stato difficile portare avanti anche qualche discorso dal punto di vista della direzione tecnica. Mi è sembrata una grande opportunità, che ho voluto cogliere, non mi è mai capitato in carriera quindi sarà una situazione del tutto nuova. Penso che la cosa da cui dovremo cominciare a lavorare da subito, è l’atteggiamento, quando ci si comporta in un certo modo rischi che quel comportamento ti rimanga addosso, quindi se fino ad ora non ci siamo comportati al nostro livello , adesso possiamo comunque cambiare le cose e non cadere nel tranello, questa sono certo sia la cosa più importante da cui partire. ”