Volley: diretta streaming finale europeo under 20

Sarà la Russia l’avversario dell’Italia nella finale del Campionato Europeo under 20 maschile, che si concluderà oggi 4 ottobre a Brno. Alle ore 18 gli azzurrini di Angelino Frigoni scenderanno in campo per affrontare la nazionale russa, che era la favorita ma è uscita vincitrice dalla seconda semifinale, giocata ieri sera dopo quella dell’Italia, 3-2 (25-17, 19-25, 18-25, 25-22, 15-13) in rimonta, faticando forse più del previsto, contro l’ostica selezione del Belgio.

Italia e Russia è stata già l’anno scorso la finale del Mondiale under 19, i ragazzi s’imposero per 3-1, ma oggi sarà tutta un’altra storia.

Per vedere il match in diretta streaming

Per tifare guardando la diretta on line della partita di Michieletto e compagni vi diamo la possibilità di seguire la partita qui, tramite il canale youtube “Český Volejbal” che trasmetterà la diretta sulla piattaforma straming.

Per essere collegati basterà cliccare sul player di youtube che vedete qui sotto a partire dalle ore 18:

I giovani azzurri sono arrivati a questa sfida grazie alla vittoria di ieri contro i ragazzi della selezione bielorussa. Qui il tabellino della semifinale europea:

ITALIA VS BIELORUSSIA 3-0 (25-19, 25-18, 25-19)

ITALIA: Crosato 6, Porro 1, Michieletto 20, Gianotti 4, Stefani 12, Rinaldi 14, Catania (L). Ferrato, Cianciotta, N.e: Magalini, Schiro, Jeroncic. All. Frigoni

BIELORUSSIA: Sushynski, Davyskiba 8, Matyl 3, Babkevich 13, Bahatka 6, Dyleuski 7, Hretski (L). Azaranka, Marozau 4, Zamorski, Kavaleu (L), Kanavalau. All. Trotski

Arbitri: Rogic (Srb) e Milic (Aut)

Durata Set: 24′, 22′, 25’.

Italia: 6 a, 11 bs, 5 m, 15 et.

Bielorussia: 5 a, 9 bs, 6 m, 18 et.