Volley – Diretta Streaming Semifinale Europeo U20M: Italia vs Bielorussia

Prima gara ad eliminazione diretta nel campionato europeo di pallavolo maschile under 20 e subito Italia protagonista.

Dopo una serie incredibile di risultati portati a casa durante la prima fase della competizione, dove la selezione guidata dal CT Angiolino Frigoni ha impressionato vincendo per tre a zero tutte le partite giocate, battendo i pari età del Belgio, Francia, Serbia, Polonia e Repubblica Ceca (ruotando i giocatori in alcune occasioni), si apprestano ora ad affrontare i pari età della Bielorussia, classificatosi al secondo posto nella Pool II di questo campionato europeo alle spalle della formazione tedesca, che giocherà invece l’altra semifinale contro i ragazzi del Belgio.

Entrambe le gare di semifinale sono programmate per sabato 3 ottobre: Italia vs Bielorussia alle 17 e 30, mentre Germania vs Belgio verrà giocata la sera a partire dalle ore 20.

Per seguire la semifinale dell’Italia in diretta streaming

La partita della nazionale italiana sarà visibile in diretta, tramite lo streaming gratuito del canale youtube “Český Volejbal”.

Per tutti gli appassionati che vorranno tifare da casa per i nostri ragazzi basterà cliccare sul player inserito qui sotto e godersi lo spettacolo, sperando in una bella prestazione dell’Italia, a partire dalle ore 17,30 di sabato 3 ottobre

La finale del Campionato Europeo verrà disputata domenica 4 ottobre alle ore 18.