Volley – Italia vs Bielorussia: tabellino e match da riguardare

Con un perentorio 3 a 0, l’ennesimo di questa avventura europea, la nazionale under 20 italiana accede alla finale prevista per domani 4 ottobre a partire dalle ore 18.

Un ottimo Michieletto è stato il miglior marcatore nelle fila azzurre, ben supportato dal compagno di reparto Rinaldi.

Ecco il tabellino della semifinale europea:

ITALIA VS BIELORUSSIA 3-0 (25-19, 25-18, 25-19)

ITALIA: Crosato 6, Porro 1, Michieletto 20, Gianotti 4, Stefani 12, Rinaldi 14, Catania (L). Ferrato, Cianciotta, N.e: Magalini, Schiro, Jeroncic. All. Frigoni

BIELORUSSIA: Sushynski, Davyskiba 8, Matyl 3, Babkevich 13, Bahatka 6, Dyleuski 7, Hretski (L). Azaranka, Marozau 4, Zamorski, Kavaleu (L), Kanavalau. All. Trotski

Arbitri: Rogic (Srb) e Milic (Aut)

Durata Set: 24′, 22′, 25’.

Italia: 6 a, 11 bs, 5 m, 15 et.

Bielorussia: 5 a, 9 bs, 6 m, 18 et.

Per rivedere il match

Se vi siete persi l’ennesima ottima prestazione dei ragazzi capitanati dallo schiacciatore di Trento Michieletto vi diamo la possibilità di vedere (o rivedere) la partita qui, tramite il canale youtube “Český Volejbal” che ha trasmesso anche la diretta sulla piattaforma straming.

Basterà cliccare sul player di youtube che vedete qui sotto

Per tutti gli appassionati che vorranno tifare da casa per i nostri ragazzi domani in occasione della finalissima l’appuntamento è per le ore 18.

I ragazzi di Angiolino Frigoni avranno la possibilità di entrare nella storia della pallavolo azzurra e tutti noi saremo lì pronti a tifare per loro.