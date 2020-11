Volley, troppe gare rinviate tra A1/A2/A3 maschile e femminile. Ecco l’elenco completo

La situazione legata al coronavirus sta mettendo in seria difficoltà il mondo del volley, dalle categorie minori fino in Serie A. Sin qui solo tra Superlega Credem Banca (Serie A1), Serie A2 e A3 Credem Banca e Serie A1 e A2 femminile sono state rinviate ben 80 gare. Il numero delle gare da recuperare stanno crescendo di settimana in settimana e questo numero, molto probabilmente, salirà anche nelle prossime visto i tanti giocatori contagiati. Ecco di seguito le gare rinviate e che dovranno essere recuperate nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

Volley – Le gare da recuperare

Ecco di seguito le gare da recuperare divise in base al campionato di appartenenza.

SUPERLEGA CREDEM BANCA

Itas Trentino – Leo Shoes Modena (5ª giornata);

Allianz Milano – Sir Safety Conad Perugia (8ª giornata);

Consar Ravenna – NBV Verona (8ª giornata);

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Modena (9ª giornata);

Vero Volley Monza – Consar Ravenna (9ª giornata);

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Cisterna (9ª giornata);

Itas Trentino – Tonno Callipo Vibo Valentia (9ª giornata);

NBV Verona – Gas Sales Piacenza (9ª giornata);

Leo Shoes Modena – NBV Verona (10ª giornata);

Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova (10ª giornata);

Kioene Padova – Consar Ravenna (10ª giornata);

Tonno Callipo Vibo Valentia – Top Volley Cisterna (10ª giornata).

SERIE A2 CREDEM BANCA

Emma Villas Aubay Siena – Pool Libertas Cantù (1ª giornata);

Bcc Castellana Grotte – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo (3ª giornata);

Agnelli Tipiesse – Sieco Service Ortona (3ª giornata);

Synergi Mondovi – Gruppo C. Centrale Latte Brescia (3ª giornata);

Conad Reggio Emilia – Prima Taranto Volley (3ª giornata);

Pool Libertas Cantù – Kemas Lamipel Santa Croce (3ª giornata);

Kemas Lamipel Santa Croce – Agnelli Tipiesse Bergamo (4ª giornata);

Prima Taranto Volley – Synergy Mondovi (4ª giornata);

Agnelli Tipiesse – Prisma Taranto Volley (5ª giornata);

Emma Villas Aubay Siena – Gruppo C. Centrale Latte Brescia (5ª giornata).

SERIE A3 CREDEM BANCA

Tinet Prata di Pordenone – Mosca Bruno Bolzano (1ª giornata);

Sa.Ma Portomaggiore – Med Store Macerata (1ª giornata);

Normanna Aversa – Pallavolo Franco Tigano Palmi (2ª giornata);

Med Store Macerata – ViViBanca Torino (2ª giornata);

HRK Motta di Livenza – UniTrento (2ª giornata);

Sol Lucernari Montecchio M. – Tinet Prata di Pordenone (2ª giornata);

Med Store Macerata – Sol Lucernari Montecchio M. (3ª giornata);

Videx Grottazollina – Maury’s Com Cavi Tuscania (3ª giornata);

Efficienza Energia Galatina – Avimecc Modica (3ª giornata);

Pallavolo Franco Tigano Palmi – Gestioni Soluzioni Sabaudia (3ª giornata);

Tinet Prata di Pordenone – Gamma Chimica Brugherio (3ª giornata);

Vigilar Fano – ViViBanca Torino (3ª giornata);

Volley Team San Donà di Piave – UniTrento (3ª giornata);

Mosca Bruno Bolzano – Sa.Ma. Portomaggiore (3ª giornata);

Tient Prata di Pordenone – Volley Team San Donà di Piave (4ª giornata);

Vigilar Fano – Mosca Bruno Bolzano (4ª giornata);

ViViBanca Torino – HRK Motta di Livenza (4ª giornata);

Gestioni & Soluzioni Sabaudia – Efficienza Energia Galatina (4ª giornata);

Avimecc Modica – Normanna Aversa (4ª giornata);

Gis Ottaviano – Videx Grottazzolina (4ª giornata);

ViViBanca Torino – Sa.Ma. Portomaggiore (5ª giornata);

Med Store Macerata – Mosca Bruno Bolzano (5ª giornata);

Sol Lucernari Montecchio M. – Volley Team San Donà di Piave (5ª giornata).

SERIE A1 FEMMINILE

Bosca S.Bernardo Cuneo – Zanetti Bergamo (6ª giornata);

Unet E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenza (7ª giornata);

Delta Despar Trentino – Bosca S.Bernardo Cuneo (7ª giornata);

Reale Mutua Fenara Chieri – Delta Despar Trentino (8ª giornata);

Bosca S.Bernardo Cuneo – Banca Valsabbina Millenium Brescia (8ª giornata);

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio (8ª giornata);

Unet E-Work Busto Arsizio – Vbc èpiù Casalmaggiore (9ª giornata);

Delta Despar Trentino – Igor Gorgonzola Novare (9ª giornata);

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara (10ª giornata);

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri (10ª giornata);

Savino Del Bene Scandicci – Bosca S.Bernardo Cuneo (10ª giornata);

Delta Despar Trentino – Saugella Monza (10ª giornata);

Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri (11ª giornata);

Reale Mutua Fenera Chieti – Zanetti Bergamo (12ª giornata);

SERIE A2 FEMMINILE

Club Italia – Mondovi (3ª giornata);

Olbia – Club Italia (4ª giornata);

Montale – Torino (6ª giornata);

Torino – Club Italia (7ª giornata);

Busto A. – Olbia (7ª giornata);

Roma – Montale (7ª giornata);

Marsala – Pinerolo (7ª giornata);

Pinerolo – Torino (8ª giornata);

Olbia – Roma (8ª giornata);

Sassuolo – Montale (8ª giornata);

Mondovi – Busto A. (8ª giornata);

Club Italia – Marsala (8ª giornata);

Torino – Olbia (9ª giornata);

Marsala – Sassuolo (9ª giornata)

Roma – Club Italia (9ª giornata);

Montale – Mondovi (9ª giornata);

Busto A. – Pinerolo (9ª giornata);

Macerata – Montecchio (9ª giornata);

Mondovi – Torino (10ª giornata)

Sassuolo – Busto A. (10ª giornata);

Pinerolo – Roma (10ª giornata).