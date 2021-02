CEV Challange Cup: Halkbank Ankara – Allianz Powervolley Milano 1 – 3

Successo della Allianz Powervolley Milano in terra turca nella gara di andata della semifinale di CEV Challenge Cup contro l’ Halkbank di Ankara per 3 – 1 ( 25-22, 22-25, 18-25, 13-25 ). La trasferta che alla vigilia appariva assai insidiosa in effetti si è rivelata abbastanza facile per Piano e compagni che hanno approcciato la gara con cinismo ed intensità se si esclude quanto fatto vedere nel primo set.

Infatti Milano parte con il freno a mano tirato nel primo set pur giocando punto a punto contro i padroni di casa che sfruttando qualche errore di troppo dei meneghini nella parte finale del set accelerano e chiudono con una diagonale del cubano Hernandez 25-22.

Nel secondo set i ragazzi di coach Piazza con una grande prova in attacco (62% di squadra) trascinati da Patry ed Urnaut trovano la parità con l’attacco finale di Jean che chiude il set 22-25.

Nel terzo set i meneghini sulla spinta del risultato del set precedente iniziano a giocare così come sanno e con un ispirato Sbertoli capace di liberare i suoi compagni senza muro creano subito il vuoto portandosi sul +8 (9-17) per poi chiudere con Urnaut (7 punti e 78%) 18-25.

Il quarto set vede in campo solo i meneghini contro una Halkbank incapace di entrare nel set e costretto a soccombere sotto i colpi di Piano e compagni che con Weber chiudono 13-25 set e partita.

” E’ stata una partita molto difficile, abbiamo fatto un viaggio lungo e duro dopo la partita di Verona – analizza a fine gara Riccardo Sbertoli. Siamo arrivati qui con la testa giusta ma non al 100% fisicamente. questo rendeva la sfida tosta e doppiamente pericolosa. Siamo stati bravi a riorganizzarci dopo il primo set perso e a portare a casa la partita in un palazzetto difficile. Siamo molto felici, puntando la testa su Verona, cercando di riposarci il più possibile. Stiamo crescendo e non vogliamo fermarci.

Il successo in Turchia mette ora Milano in condizione di chiudere la pratica semifinale nella gara di ritorno che si giocherà mercoledì 3 marzo alle ore 19.30 all’Allianz Cloud di Milano. Basterà, infatti, una vittoria con qualsiasi risultato od anche una sconfitta al tie break.