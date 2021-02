Champions League pallavolo femminile, volano le farfalle di Busto Arsizio che ieri sono riuscite a vincere 3-1 (25-19, 15-25, 25-17, 28-26) la gara di andata dei quarti di finale contro le turche dell’Eczacibasi Vitra Istanbul. Confermato dunque il momento magico delle ragazze di Marco Musso che , nonostante la squadra turca avesse diverse assenze, ha dimostrato tutta la sua forza e ora può certamente pensare al passaggio del turno. Camilla Mingardi ha firmato 19 punti e al centro Stevanovic 12. Per l’Eczacibasi da applausi Boskovic MVP con 30 punti.

Certamente in Turchia sarà battaglia ma ieri le farfalle hanno dato una prova di forza straordinaria : quello che traspare da diverse partite a questa parte è la consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie capacità che si traduce in grandi prestazioni in campo.

Forse il periodo durissimo di inizio stagione legato all’emergenza Covid, alla mancanza di risultati dovuto agli stop and go, al cambio in panchina ha regalato una dura corazza alla squadra che ora sembra davvero non temere nessuno. Una grande gioia per Gennari e compagne che dovranno essere brave a mantenere alta la concentrazione in vista del match di ritorno settimana prossima a Istanbul. Per il momento però le farfalle si possono godere una magica serata dal sapore europeo che darà nuova carica da spendere per i prossimi impegni.