Volley femminile A1, Conegliano imbattuta in campionato ora pensa alla sfida di Champions con Scandicci

Volley femminile A1, Conegliano ieri ha chiuso in campionato un percorso straordinario centrando la vittoria a Chieri per 1-3 che ha consentito alle pantere di chiudere imbattute la Regular Season . Le piemontesi hanno fatto soffrire le ragazze di coach Daniele Santarelli che però per l’ennesima volta hanno portato a casa il bottino pieno. Per Egonu e compagne 72 punti, 24 vittorie di cui 16 per 3-0 e 8 per 3-1. Neanche un punto lasciato per strada e tanta soddisfazione per questo record. Nell’ultimo periodo si è però potuto vedere come le avversarie stiano man mano riducendo il gap e testimonianza ne è stata l’incredibile partita a Scandicci nella gara di andata dei quarti di Champions League.

Archiviata la pratica Regular Season in attesa dell’inizio dei playoff ora l’attenzione delle pantere è tutta rivolta all’importantissima gara di ritorno contro le toscane mercoledì alle 20,30 al Palaverde. Si partirà dal successo di Conegliano al tie-break che naturalmente lascia i giochi completamente aperti.

Ad un passo dalla sconfitta contro le ragazze del mago della Champions League Massimo Barbolini, la compagine veneta è riuscita a rimanere a galla e ad offrire una prova di forza notevole che le ha dato modo di ribaltare il match.

L’attesa in vista del ritorno sale ma nel frattempo le pantere si godono l’ennesimo successo.