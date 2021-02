Volley femminile A1, ultima in Regular Season : tutto il programma del week end

Volley femminile A1, si giocherà tra oggi sabato 27 febbraio e domani domenica 28 febbraio l’ultima giornata di Regular Season alla quale seguiranno i recuperi che mancano. Partiamo dalle partite del sabato. Nel pomeriggio due sfide importantissime in chiave salvezza. Alle 17 Brescia è attesa dalla trasferta di Monza. Le brianzole vittoriose nella semifinale di andata di Cev Cup per 3-0 contro il Tent Obrenovac sono certe del terzo posto in campionato mentre le leonesse attualmente ultime a quota 14 staccate di due punti da Perugia penultima a 16 cercheranno tre punti fondamentali. Alle 17,30 l’altra sfida importantissima tra Firenze e Perugia. Settimana scorsa le ragazze di Davide Mazzanti sprecarono una grande occasione contro Monza, ora è vietato sbagliare.

Alle ore 18 in programma Cuneo-Casalmaggiore. Le piemontesi in casa attendono Casalmaggiore che nelle ultime uscite ha deluso mentre la partita della sera con inizio alle 20,30 e diretta su RaiSport + HD è quella tra Chieri e Conegliano. Seconda trasferta a distanza di pochi giorni per le pantere euforiche per il raggiungimento del cinquantesimo successo consecutivo nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro Scandicci. Le piemontesi sono reduci dalla vittoria in trasferta a Trento per 2-3 nel recupero dell’ottava di ritorno.

LE PARTITE DELLA DOMENICA

Il resto delle partite di questa ultima giornata di Regular Season che vedrà riposare Bergamo è in programma domenica 28 febbraio a. Alle ore 18 la sfida tra due delle protagoniste dell’andata dei quarti di Champions League: Novara infatti attende in casa Busto Arsizio. Le due squadre sono riuscite a vincere contro le squadre di Istanbul, Novara fuori casa 0-3 contro il Fenerbahce mentre Busto Arsizio in casa ha superato l’Eczacibasi 3-1. Certamente una sfida da non perdere.

Chiude il quadro del week end di volley femminile la partita delle 17 tra Scandicci e Trento . Le ragazze di Massimo Barbolini giocheranno in casa. Le toscane sono state in settimana grandissime protagoniste dell’andata dei quarti di Champions League contro la corazzata Conegliano andando vicinissime al successo, un segno più che positivo in vista della parte calda di stagione.