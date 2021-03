Allianz Powervolley Milano: gara 3 contro Verona per l’accesso ai Playoof

Castellanza – Gara 3 del turno preliminare playoff scudetto contro Verona all’Allianz Cloud alle ore 21.10 per i ragazzi di coach Roberto Piazza per conquistare l’accesso ai quarti di finale contro Perugia. Impresa non facile da superare per i meneghini dopo la sconfitta a Verona di domenica scorsa, ma da far proprio assolutamente se si vuole essere tra le otto protagoniste della stagione di Superlega 2020-2021.

Di sicuro molto aiuterà la storica vittoria in semifinale di Challenge Cup contro l’Halkbank Ankara che ha dato a Piano e compagni consapevolezza della loro forza e che resettata la non bella prova messa in mostra in gara 2 cercheranno con il gioco di squadra che li contraddistingue di far proprio il risultato nella gara che li vede opposti agli scaligeri di Rado Stoytchev. Sarà necessario pertanto all’Allianz Powervolley giocare una grande pallavolo spingendo su tutti i fondamentali, ma soprattutto al servizio per mettere pressione all’avversario che di sicuro scenderà sul taraflex deciso a rendere la vita difficile a Piano e compagni.

” Arriva gara 3 del Turno Preliminare e vogliamo farci trovare pronti e preparati – dichiara alla vigilia lo sloveno Tine Urnaut -, perché per noi è come se fosse una finale. Sicuramente tutti saremo stati più felici se avessimo vinto a Verona domenica scorsa, però quando comincia la post season tutte le squadre partono da zero, perché è come se fosse un nuovo torneo e tutti giocano al massimo. Verona in gara 2 ha giocato una buona partita e sono stati più bravi di noi. Cercheremo di recuperare al meglio tutte le energie e le forze dopo la semifinale di CEV Challenge Cup per dare il massimo e per dare tutto in campo sabato sera”.

Probabili Formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Urnaut, Pesaresi(L). All. Piazza

NBV Verona: Spirito- Jensen, Caneschi – Aguenier, Kaziyski – Jaeschke, Bonami(L). All. Stoytchev

Diretta TV

La gara sarà visibile in diretta TV su Raisport canale 57 del DDT ed in streaming su www. raiplay.it a partire dalle ore 21.10.

Arbitri: Piana – Santi. Terzo arbitro: Rusconi