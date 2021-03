Allianz Powervolley Milano: la Cev Cup è di Milano

Ankara – La Allianz Powervolley Milano dopo una sofferta vittoria al tie break all’Allianz Cloud di Milano con una altrettanta vittoria al tie break in quel di Ankara conquista la Cev Cup che la porta sul tetto d’Europa.

La squadra di coach Roberto Piazza, dopo essere uscita di scena dai playoff scudetto di Superlega stagione 2020-2021, per la prima volta in finale in una competizione europea chiamata all’impresa contro una squadra esperta, compatta e ben organizzata quale lo Ziraat guidata dal tecnico italiano Giampaolo Medei risponde si ed alla fine di cinque set tiratissimi vince ad Ankara per 2-3 ( 23-25, 25-23, 25-16, 18-25, 8-15).

La Allianz Powervolley Milano così scrive la storia e dopo 34 anni porta a Milano la Cev Cup titolo continentale che mancava dal lontano 1987 anno che vide la Mediolanum Gonzaga salire sul tetto d’Europa.

Questa coppa è di Piano e compagni che hanno saputo soffrire e con pazienza recuperare ed anche di tutto lo staff tecnico guidato da coach Roberto Piazza che con quello odierno mette in bacheca il quinto trofeo europeo.

Questa coppa è del mai domo presidente Lucio Fusaro che tante energie ha speso per il raggiungimento di questo obiettivo. Un presidente capace di far crescere la società sino alla conquista di un trofeo che per chi lo conosce sa che non è un punto di arrivo ma bensì un punto di partenza per il raggiungimento di tanti altri obiettivi.



Tabellino

Ziraat Bankasi Ankara – Allianz Powervolley Milano 2-3 ( 23-25, 25-23, 25-16, 18-25, 8-15).

Ziraat Bankasi Ankara: Atanasov 20, Ter Maat 21, Van Gardener 13, Bulbul 8, Yucel 0, Eksi 3, Gok 10, Bayraktar (L),Tosun 0. N.e.: Akkus, Kirkit, Ayvazoglu, Ertugrul, Eken. All. Medei

Allian Powervolley Milano: Kozamernik 12, Daldello 0, Sbertoli 2, Maar 4, Weber 1, Patry 26, Piano 6, Ishikawa 13, Urnaut 17, Pesaresi (L). N.e.: Staforini, Basic, Meschiari, Mosca. All. Piazza

MVP: Patry

Arbitri: Georgiev – Alijev