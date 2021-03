Allianz Powervolley Milano: storica finale in Challenge Cup

Milano – La squadra di coach Roberto Piazza con la gara di questa all’Allianz Cloud di Milano chiude la pratica quarti e stacca il pass per la storica finale di CEV Challenge Cup battendo l’Halkbank Ankara con il risultaato di 3-0 (25-20, 25-22,25-20). La formazione del presidente Lucio Fusaro è così chiamata per la prima volta a disputare la finale in una competizione europea, dopo averla sfiorata lo scorso anno quando solo lo stop causa COVID-19 fu di impedimento.

Il secco 3-0 rifilato ai turchi dopo la vittoria per 3-1 a casa loro è frutto di una grande prova di squadra che ha messo in campo sin dal primo pallone determinazione e carattere capace di far dimenticare la gara di domenica scorsa persa contro Verona per i preliminare playoff e volare alto in Europa.

Piano e compagni conquistato il pass nella finale affronteranno lo Ziraat Bankasi SK Ankara che ha vinto solo al golden set contro il VK Lvi Praha nella gara di andata del 17 marzo all’Allianz Cloud ed in terra turca il 24 marzo per la gara di ritorno.

La gioia per il traguardo raggiunto così emerge dalle parole di coach Roberto Piazza: “Tenevamo molto a questa partita perché ci dà accesso alla finale di coppa che è uno degli obiettivi della stagione. Ci tenevamo anche a fare bene i primi due set, visto e considerato che in casa dei turchi avevamo lasciato loro il primo ed era importante giocare i primi due parziali subito forte e per cominciare a pensare a Verona, che per noi è come se fosse una finale. Sono molto soddisfatto di quello che ho visto oggi: ottimo approccio mentale, ottima disponibilità e spirito di sacrificio, quindi andiamo avanti. La squadra ha giocato da squadra; si sono uniti tutti, Jean Patry è tornato ad essere quello che conosciamo in tutti i fondamentali, Tine è sempre più continuo, Piano che sta ogni giorno meglio. Per cui la squadra ed intendo dire tutti i giocatori ha dato il suo contributo ed è questa la cosa che mi dà più piacere”.

Tabellino

Allianz Powervolley Milano – Halkbank Ankara: 3 – 0 (25-20, 25-22,25-20)

Allianz Powervolley Milano: Staforini(L), Basic 5, Kozamernik 4, Daldello 0, Maar 6, Weber 5, Patry 7, Piano 8, Mosca 1, Ishikawa 9, Urnaut 11, Pesaresi(L). N.e.: Meschiari. All. Roberto Piazza

Halkbank Ankara: Eksi 0, Done (L), Ugur 2, Ergul (L), Walsh 1, Gokgoz 3, Capkinoglu 5, Gunes 4, Karakaya 1, Berger 8, Karasu 0, Firincioglu 6, Hernadez 9, Bayram 9. All. Taner Atik



Arbitri: Rnkerli – Khuc.