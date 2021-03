Beach Volley Doha 2021 – Diretta streaming Lupo/Nicolai

Riparte con il torneo 4 stelle del World Tour in programma tutta questa settimana, fino al giorno delle finali che sarà venerdì, il beach volley di alto livello targato FIVB.

Riparte ufficialmente la stagione internazionale dello sport su sabbia per eccellenza, dopo l’anno di stop causato dalla pandemia legata al Covid-19.

Solo Lupo e Nicolai tra i migliori

Le coppie azzurre tornano finalmente a competere nel FIVB World Tour, dove però nel tabellone maschile principale saranno presenti solo Lupo Nicolai anche se potenzialmente potevano essere ben tre le coppie nel Main Draw.

Si sono fermati ad un passo dalla qualificazione al tabellone principale di questo importante torneo (4 stelle) di Doha, la coppia formata da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, che sono usciti sconfitti nel secondo turno delle qualificazioni. Sconfitta ad opera dei francesi Aye/Gauthier-Rat.

Ancora una cancellazione invece per Rossi e Carambula: problemi legati al Covid per uno dei due componenti della coppia azzurra, che sarebbe stato a contatto con un positivo e dunque è in quarantena.

In campo maschile, dunque, ci saranno solo Nicolai/Lupo a rappresentare l’Italia.

Diretta streaming

Qui sotto potrete seguire la diretta streaming dal canale youtube FIVB del campo 3, dove si svolgerà la partita tra la coppia italiana Lupo Nicolai e gli austriaci Huber e Dressler.

L’orario di inizio del match è previsto per le 13 e 50 (ora italiana). Buona visione a tutti e forza azzurri!