Cev Cup pallavolo femminile, festa Monza, si vola in finale

Cev Cup pallavolo femminile, serata magica per Monza che ieri in Serbia ha bissato il successo dell’andata nella semifinale contro le serbe del Tent Obrenovac.

Danesi e compagne dopo il 3-0 ottenuto in casa sono passate in trasferta con lo stesso risultato e attendono ora in finale la vincente tra le francesi del Beziers e le turche del Galatasaray.

Un traguardo prestigioso per le ragazze di coach Marco Gasapari che vorranno ora completare l’opera e aggiungere un trofeo di assoluto livello dopo la Challenge Cup del 2019.

Un momento magico a livello europeo per il nostro volley, quattro italiane sono arrivate tra le prime otto in Europa in Champions League e hanno ottime possibilità di volare in semifinale e Monza proverà ad alzare al cielo la Cev Cup.

Per le brianzole un ottimo momento di forma e nel complesso una grande stagione che si appresta ora ad entrare nella fase calda.

Un altro storico traguardo è stato raggiunto in Regular Season, terze in classifica le lombarde promettono battaglia e proveranno a lanciare la sfida alle squadre con il favore del pronostico.

Un appassionante rush finale in questa stagione di volley dalle mille difficoltà ma che non ha visto sparire lo spettacolo della competizione sportiva.

I complimenti vanno intanto a Monza per aver centrato questo importante obiettivo.