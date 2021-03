Coppa Italia volley femminile A, il programma completo di oggi

Coppa Italia volley femminile serie A, si giocheranno tra oggi e domani le gare che decideranno le squadre che voleranno alle finali di Rimini del 13 e 14 marzo .

Partiamo dalla Coppa Italia serie A1, le gare dei quarti in sfida unica sono tutte in programma questa sera mercoledì 10 marzo, presentiamole con ordine.

Le pantere di Conegliano alle ore 18 attendono in casa Busto Arsizio: si affrontano le due squadre più in forma del momento, lo spettacolo è assicurato. Alle 17, 30 in Brianza si ripropone il match che domenica scorsa è costato il quarto posto in Regular Season a Scandicci. Le toscane attese dalla trasferta a Monza devono offrire una prestazione ben diversa se sperano di volare a Rimini.

Questa partita sarà in diretta su Rai Sport + HD.

Le altre due sfide di questi quarti di finale di Coppa Italia volley femminile serie A sono Novara-Firenze e Chieri-Trento. Le ragazze di Stefano Lavarini in casa con inizio alle 19 partono con i favori del pronostico contro Firenze che ha chiuso male la stagione regolare perdendo contro la già retrocessa Brescia.

Alle 18,30 Chieri in casa attende Trento che a parte il passo falso di domenica a Perugia è tornata ai livelli prima dello stop causa Covid. Sfida aperta a qualsiasi tipo di risultato.

Per quanto riguarda la Coppa Italia di serie A2, si giocheranno tra oggi e domani le semifinali sempre in gara unica. Oggi mercoledì 10 marzo alle 18, 30 il derby piemontese con Mondovì che in casa affronterà Pinerolo e domani giovedì 11 marzo alle 18 un altro derby: Vallefoglia in casa attende Macerata.

Scopriremo quindi le squadre che voleranno alle finali di Coppa Italia volley femminile serie A.