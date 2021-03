Pallavolo femminile A1, 8 positivi al Covid a Casalmaggiore

Pallavolo femminile A1, il Covid ha colpito anche Casalmaggiore che nella giornata di oggi mercoledì 10 marzo ha comunicato che complessivamente otto componenti tra atlete , membri dello staff tecnico e dirigenza sono risultati positivi. Come per altre squadre durante questa complicatissima stagione anche per la società lombarda ci sarà da fare i conti con questa difficoltà.

Un campionato che ha dovuto fare i conti con questa emergenza e che ha visto diverse squadre fare i conti con stop più o meno lunghi. Molte sono state le difficoltà per i club che sono stati costretti a fermarsi a lungo soprattutto nel riprendere, a emergenza conclusa, il ritmo gara.

Questo il comunicato del club lombardo apparso oggi mercoledì 10 marzo : ” Al termine della regular season il Covid ha colpito anche laVBC èpiù Casalmaggiore. A inizio settimana 24 persone del Nucleo Squadra sono state sottoposte a tamponi molecolari che hanno evidenziato 8 positività : 5 atlete, 2 componenti dello staff tecnico e 1 dirigente. Giovedì sarà effettuato un nuovo tampone e le atlete negative torneranno in palestra ad allenarsi. Nel frattempo sono state sospese tutte le sedute di allenamento. I positivi sono in quarantena mentre il resto della squadra è stato invitato a tenere un isolamento responsabile. Tutti i positivi sono asintomatici o con lievi manifestazioni e sono seguiti dal dottor Graziano Sassarini”.