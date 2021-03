Pallavolo femminile A1, il programma completo di gara 1 dei quarti playoff scudetto

Pallavolo femminile A1, sono pronte le squadre a scendere in campo per gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto nell’attesa che si delinei la situazione dell’ottavo tra Chieri e Casalmaggiore rinviata per le positività al Covid tra le lombarde. Partiamo proprio dal calendario di questa sfida. Le Lega pallavolo femminile serie A nel proprio sito ha indicato il 26 marzo alle 19 la gara di ritorno Chieri-Casalmaggiore e il 28 marzo alle 17 la gara di andata Casalmaggiore-Chieri. Va però considerato che l’ATS Valpadana nei giorni scorsi ha disposto il prolungamento della quarantena fino al 30 marzo e la sospensione degli allenamenti visto che c’erano 6 atlete e 3 tecnici contagiati. Vedremo l’evolversi della situazione.

GARA 1

Per quanto riguarda gara 1 dei quarti di finale si giocheranno tra sabato 27 marzo e domenica 28 marzo. Due le partite in programma sabato. Alle 17,30 Conegliano attende al Palaverde Firenze che in settimana aveva superato gli ottavi contro Trento in una partita sofferta che aveva visto le toscane andare sotto di due set e con il rischio del golden set. Lucidità e freddezza delle ragazze di Marco Mencarelli hanno consentito di proseguire il cammino in campionato.

Alle ore 20,30 Novara-Perugia con due squadre che si presentano al match con spirito differente. Le umbre sono galvanizzate per il passaggio del turno contro Cuneo e con la consapevolezza di aver fatto un grandissimo finale di stagione. Novara è reduce dall’uscita in Champions League contro Conegliano. Le piemontesi non hanno offerto certo uno spirito battagliero martedì scorso.

Si sapeva alla vigilia della difficoltà estrema di ribaltare lo 0-3 dell’andata ma al Palaverde ci si aspettava qualcosa di più dalle ragazze di coach Lavarini. Nell’ambiente c’è molta delusione.

Domenica in programma Busto Arsizio- Scandicci con inizio alle 17. Sicuramente la partita con il pronostico più in bilico, due grandi squadre una di fronte all’altra. Scandicci è in ripresa dopo il brutto finale di Regular Season, Busto ha fatto una stagione straordinaria con la conquista della semifinale di Champions purtroppo persa contro il Vakifbank ma con una vittoria al tie-break in trasferta.

Ricordiamo che questi quarti di finale si giocano al meglio delle tre gare con gara 1 ed eventuale gara 3 in casa della squadra con miglior piazzamento in Regular Season.