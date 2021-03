Pallavolo femminile, festa Monza, la Coppa Cev è tua

Pallavolo femminile, grande serata ieri a Istanbul per Monza che nella gara di ritorno della finale contro il Galatasaray ha vinto 0-3 (17-25, 19-25, 19-25) alzando al cielo il secondo trofeo per importanza continentale per club, la Coppa Cev.

Il risultato dell’andata in Brianza di 3-0 aveva dato alle ragazze di coach Marco Gaspari grande tranquillità in vista del ritorno che però non andava assolutamente preso sotto gamba, e così non è stato. Grande la prestazione delle brianzole orchestrate nel gioco in attacco da una grandissima Alessia Orro MVP.

Festeggia dunque Monza il suo secondo trofeo continentale dopo la Challenge Cup del 2019 ed è la testimonianza del grande livello delle squadre italiane.

LE DICHIARAZIONI

Queste le parole dell’allenatore di Monza Marco Gaspari : « Sapevamo che avremmo potuto vincere questa coppa. Siamo entrati in campo con lo spirito giusto, fin dalle prime battute. Ancora una volta le ragazze sono state ordinate ed hanno commesso meno sbavature del solito: questo è il giusto riconoscimento per una stagione davvero meravigliosa. Non è mai facile giocare a questi livelli, ma le ragazze stasera avevano una grande voglia di portare a casa questo trofeo. E ora ce lo godiamo tutto ».

GALATASARAY HDI ISTANBUL-SAUGELLA TEAM MONZA 0-3 (17-25, 19-25, 19-25)

GALATASARAY: Eroglu 2, Akin 2, Uygur 4, Onal 5, Kosheleva 14, Rykhliuk 3, Karaday (L), Cayirgan (L), Salih, Hacimustafaoglu, Aydin 7, Karaagac. NE :Ericek ALL: Guneyligil

MONZA: Heyrman 6, Van Hecke 10, Orro 4, Begic 6, Danesi 5, Meijners 9, Negretti (L), Parrocchiale (L), Carraro, Squarcini 4, Orthmann 4, Obossa 4, Davyskiba 2 ALL: Gaspari