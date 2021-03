Pallavolo & Playoffs: le partite dal 30/3 al 1/4 in diretta streaming e Tv

Turno infrasettimanale per le squadre impegnate nei playoffs scudetto sia maschili che femminili.

La Superlega ha in programma gara due delle semifinali (mercoledì e giovedì), mentre la A1 femminile continua il suo percorso di avvicinamento alla finale scudetto con le gare valevoli per i quarti.

A trasmettere (in diretta tv o live streaming) le partite in programma saranno Rai, Eleven Sport e LVF TV.

Ecco il programma completo e dove verranno trasmesse:

Martedì 30 marzo – A1 Femminile

Il Bisonte Firenze vs Imoco Volley Conegliano

ARBITRI: Merli-Rolla

diretta televisiva ore 20.30 su Rai Sport + HD ed in streaming su raisport.rai.it

Mercoledì 31 marzo – A1 Femminile

Savino Del Bene Scandicci vs Unet E-Work Busto Arsizio

ARBITRI: Zavater-Santi

diretta in streaming ore 17.30 sulla piattaforma LVF TV

Mercoledì 31 marzo – A1 Femminile

Bartoccini Fortinfissi Perugia vs Igor Gorgonzola Novara

ARBITRI: Grassia-Cesare

diretta in streaming ore 18.00 sulla piattaforma LVF TV

Mercoledì 31 marzo – Superlega maschile

Vero Volley Monza vs Sir Safety Conad Perugia

diretta in streaming ore 18.00 sulla piattaforma Eleven Sports

Giovedì 1 aprile – A1 Femminile

Reale Mutua Fenera Chieri vs Saugella Monza

diretta in streaming ore 18.00 sulla piattaforma LVF TV

Giovedì 1 aprile – Superlega Maschile

Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova

diretta televisiva ore 20.00 su Rai Sport + HD ed in streaming su raisport.rai.it