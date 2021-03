Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, missione compiuta per Conegliano: è semifinale

Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, missione compiuta per Conegliano che ieri contro Firenze ha vinto gara 2 per 0-3 ( 13-25, 20-25, 17-25) volando in semifinale. Si è chiusa dunque in Toscana questa serie che ha visto Firenze dominata come era facile immaginare dalla forza straripante delle pantere. Per le ragazze di coach Marco Mencarelli l’obiettivo di arrivare ai quarti è stato raggiunto, non si poteva pretendere di più contro un’autentica corazzata che ieri ha raggiunto la vittoria consecutiva numero 59.

Tra le ragazze di coach Daniele Santarelli da sottolineare la prova della centrale Sarah Fahr autrice di 13 punti con una percentuale in attacco del 71 %.

Obiettivo raggiunto dunque per le pantere, si va in semifinale , tra oggi e domani le altre partite di questi quarti playoff scudetto.

Il cammino intrapreso ormai diverso tempo fa da De Gennaro e compagne e che ha portato alla cnquantanovesima vittoria consecutiva è un percorso da record che sembra proprio non volersi interrompere.

Ieri contro Firenze l’ennesimo atto di forza , una prova corale offerta da un gruppo che gioca a memoria e che è splendidamente guidato dal proprio condottiero, Daniele Santarelli.

Ci si prepara ad un mese decisivo che porterà alla Superfinale di Verona in Champions League contro il Vakifbank Istanbul, ora però è tempo di festeggiare l’accesso in semifinale.