Volley di Coppa: le partite di oggi 24/3 in diretta Tv e Streaming

Ritorno di finale – CEV Challenge Cup: Ziraat Bankasi SK Ankara vs Allianz Power Volley Milano



Il match di Milano sarà trasmesso in diretta streaming su sito e app di SportMediaset.it con telecronaca di Giacomo Magnani oppure, in questo caso senza telecronaca, basterà seguire la partite live su youtube cliccando sul player qui di seguito. Inizio del match alle ore 16.

Semifinale di ritorno – Cev Champions League femminile: Busto Arsizio vs VakifBank Istanbul

Le farfalle di Busto sono invece chiamate all’impresa nella semifinale contro il forte VakifBank di Istanbul. Gara con fischio di inizio alle ore 18 e con diretta TV e streaming a cura della RAI ma non solo: la partita infatti sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Semifinale di ritorno – Cev Champions League maschile: Sir Sicoma Monini Perugia vs Itas Trentino

Il derby italiano di Champions maschile sarà visibile, come la partita di Busto Arsizio, in diretta tv a partire dalle ore 20:30 su Raisport, con il commento di Maurizio Colantoni affiancato in questa occasione da Fabio Vullo. Come altra opzione c’è la possibilità di seguire la diretta su Sky Sport 1 (il canale è il 201 della piattaforma Sky), con collegamento sempre a partire dalle ore 20:30 ma qui il commento sarà di Stefano Locatelli che avrà come spalla Andrea Zorzi.