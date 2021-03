Volley femminile A1, ecco la griglia play off scudetto

Volley femminile A1, con i recuperi di ieri e sabato si è conclusa definitivamente la stagione regolare 2020/21 e sono state completate le posizioni in chiave playoff.

Ricordiamo che la formula prevede che vi parteciperanno le prime 12 classificate. Le prime quattro accedono direttamente ai quarti di finale che si giocheranno al meglio delle tdre gare mentre le squadre dalla quinta alla dodicesima dovranno affrontare gli ottavi in gare di andata e ritorno con eventuale Golden set.

Vediamo dunque gli accoppiamenti degli ottavi e nel complesso il tabellone dei playoff scudetto:

OTTAVI DI FINALE (gare di andata 20 e 21 marzo )

Bergamo-Scandicci

Casalmaggiore-Chieri

Perugia-Cuneo

Firenze-Trento

OTTAVI DI FINALE (gare di ritorno 24 marzo)

Scandicci-Bergamo

Chieri-Casalmaggiore

Cuneo-Perugia

Trento-Firenze

Questo invece il tabellone dei playoff scudetto dei quarti:

Conegliano- Vincente tra Trento e Firenze

Busto Arsizio- Vincente tra Scandicci e Bergamo

Novara-Vincente tra Cuneo e Perugia

Monza-Vincente tra Chieri e Casalmaggiore

Si entra dunque nella fase calda di stagione con una domanda ricorrente nei pensieri dei tanti appassionati di volley femminile. Ci sarà una squadra in grado di impensierire le pantere di Conegliano leader indiscusse fino a questo momento ? Certamente il trend positivo di squadre come Novara e Busto Arsizio non verrà sottovalutato dalle ragazze di coach Daniele Santarelli che comunque partono con il favore del pronostico.

Scandicci è squadra imprevedibile capace di mettere quasi ko Conegliano e poi di fare dei passi indietro come nella partita di ieri contro Monza.

Non resta che vedere come proseguirà la stagione che entra nella sua parte più interessante.