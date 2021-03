Volley: nuovi orari per i quarti di finale Lube/Modena

Il comunicato stampa della Lube Volley di Chicco Blengini precisa le nuove date ed orari riguardanti gli impegni playoffs contro il Modena Volley di Andrea Giani, posticipati con la speranza di riuscire a salvaguardare la salute degli atleti impegnati nelle tre gare in programma

Comunicato Lube Volley

Vista l’alta possibilità di un cluster Covid-19 in corso nel Gruppo Squadra della Cucine Lube Civitanova dopo la segnalazione del caso di positività da parte di A.S. Volley Lube, su accordo preso con entrambe le Società Lube e Modena, considerato che la sequenza dei Quarti di Finale Play Off tra le due formazioni consente lo slittamento temporale, la Lega Volley Serie A ha disposto la variazione del calendario dei Quarti tra Cucine Lube e Leo Shoes come segue:

Prima giornata dei Quarti di Finale Play Off SuperLega Credem Banca

Domenica 14 marzo 2021, ore 17.30

Cucine Lube Civitanova vs Leo Shoes Modena

Diretta dell’incontro su Eleven Sports

Seconda giornata dei Quarti di Finale Play Off SuperLega Credem Banca

Mercoledì 17 marzo 2021, ore 17.30

Leo Shoes Modena vs Cucine Lube Civitanova

Diretta dell’incontro su Eleven Sports

Terza giornata dei Quarti di Finale Play Off SuperLega Credem Banca

Domenica 21 marzo 2021, ore 17.30

Cucine Lube Civitanova vs Leo Shoes Modena

Diretta dell’incontro su Eleven Sports